Fajardo: "El Xerez es el mejor equipo que ha pasado por Rota esta temporada"

Emilio Fajardo afirmó sin tapujos que su Xerez Club Deportivo ha sido el mejor equipo que ha pasado esta temporada por el Alcalde Navarro Flores -Jero Osorio lo corroboró en su posterior rueda de prensa- y que a los azulinos sólo les faltó estar más acertados para haber sumado los tres puntos. Le supo a poco el empate ante el Rota a Fajardo, aunque lo valoró de forma positiva porque pone más distancia con el Gerena, que cayó en Ceuta.

"Una jornada más sin perder, sumando, dando buenas sensaciones, siendo muy superior al rival". Así comenzó el técnico alicantino su comparecencia de prensa. "Hemos hecho mucho daño en la primera parte con opciones de dos contra uno pero les dimos vida para transiciones, no finalizábamos, y en la segunda parte hemos circulado mucho, hemos llegado muchas veces y creado muchísimas ocasiones de gol. El Xerez CD es el mejor equipo que ha pasado por Rota".

El técnico enumeró las oportunidades: "Dos palos, muchísimas llegadas, remates, tiros, he visto muchos partidos del Rota aquí y creo que hemos sido el mejor equipo que ha pasado por aquí y no nos llevamos los tres puntos. Siendo objetivo, el Xerez CD ha hecho muchísimas cosas para ganar el encuentro", apuntó.

Así que "sólo nos ha faltado gol. En la segunda parte nos han llegado una vez, hemos tenido mucha posesión, llegadas por los dos lados, centros, tiros remates, creo que hemos tenido quince o veinte llegadas en un campo tan difícil. Sabemos que últimamente no estábamos haciendo muchos goles pero la semana pasada hicimos tres al Lucena. Me preocuparía si no llegásemos, un equipo que llega quince veces lo lógico es que hagas algún gol. No ha sido esta semana, esperemos que sea la que viene. Aprovechamos la derrota del Gerena y sumamos un puntito más".

Fajardo señalaba que los dos encuentros seguidos en casa ante Antoniano y Cabecense "son clave, pero no son finales y no por el rival sino porque faltan 6 jornadas y tenemos 6 puntos sobre el Gerena y ellos juegan con el Ciudad de Lucena y alguien tropezará. Lo más importante es que el equipo genera y nos vamos contento con la idea. Este campo es muy complicado y si hay que empatar que sea así. Queríamos la victoria y tenemos ese sabor agridulce porque aquí hay rivales que se han llevado tres puntos haciendo la mitad de la mitad que nosotros".