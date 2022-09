Paco Peña no está preocupado por el mal inicio de temporada: "Sabíamos que podía pasar"

Paco Peña, técnico del Xerez CD, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido de Copa RFEF de este miércoles contra el Moralo. El entrenador jerezano espera un partido "muy difícil" ante un rival que en las últimas temporadas "se le exige estar siempre arriba" y sobre su equipo confiesa que el vestuario está "jodido" por la derrota en Lucena en el tiempo de descuento, al mismo tiempo que asegura no estar preocupado por el mal inicio de Liga porque "sabíamos que podía pasar esto o incluso peor".

-Se cambia el chip de la Liga. ¿Qué importancia le da al partido de Copa RFEF contra el Moralo?

-Como todos, pero no por ser de Copa sino porque es el próximo partido que tiene el Xerez y tenemos la obligación de intentar ganar.

-¿Qué partido espera?

-Muy difícil, es un equipo mucho más veterano que nosotros, con exigencia de estar todos los años ahí arriba; si ves la clasificación en las últimas temporadas siempre ha estado en los buenos puestos, es un equipo que sabe lo que se trae entre manos, por lo que he visto, tiene las cosas muy claras.

-¿Cómo está el vestuario anímicamente tras la derrota en Lucena?

-Bien, porque si vienes de perder haciendo un partido malo te queda ese doble mal sabor de boca: por haber jugado mal y por el resultado. Pero con el partido que hicimos nosotros para nada hay que estar descontento. Errores hubo como los hay cuando ganas, porque ningún equipo es capaz de acertar en los 90 minutos de juego, pero hubo muchísimos más aciertos que errores. El grupo en ese sentido está bien, jodido por el resultado y perder en el 94, pero bien.

-¿Se toma el partido como una reválida tras no empezar bien la Liga?

-Haremos algunos cambios porque la gente está trabajando bien, hay que dar minutos y 3 partidos en una semana son muchos. Pero para nada es una reválida, hemos trabajado y preparado el partido como otro más, sin ningún mensaje extra a los jugadores. Están a disgusto por no ganar y la intención es salir a ganar, pero como si lo hubiéramos hecho el domingo en Lucena. Es simplemente un partido más que hay que salir a por él.

-¿Para la moral hace falta ya una victoria?

-Claro, también era para la moral el empate (en Lucena), que era bueno. Para eso trabajamos, pero la gente está bien, eso es lo que veo, no hay ansia, las caras un poquito más serias, pero mañana se juega otra vez.

-¿Y cómo de preocupado está, si lo está, en este arranque de Liga?

-Dentro del club sabíamos el inicio de Liga que teníamos y sabíamos que perfectamente podía pasar esto o peor todavía. Se ha dado en cierto modo, pero éramos conscientes de lo que había por delante y de lo que somos, sin tirar campanas al vuelo y sabíamos que podía pasar. No me coge de sorpresa. El otro día fuimos valientes y no conseguimos recompensa. No estoy ni más ni menos preocupado, pero queremos ganar, hacer un buen partido o simplemente ganar, pero estamos bien.

-Los dos partidos perdidos han sido en el descuento. ¿Le está faltando al equipo un poco de experiencia?

-Al equipo no le está faltando experiencia, es que tiene poca experiencia. Es que mañana jugamos con un equipo que tiene una media de edad de 28 años y nosotros tenemos 22 o 23. No es excusa, es que tenemos una plantilla muy joven. Hace un mes hablé con ellos y les dije que teníamos que ganar experiencia a marchas forzadas y se gana con partidos y errores. El que tiene 30 años los errores ya los ha cometido y los nuestros los tienen que cometer. Y son errores que vienen en el momento menos pensado y se te va un partido. Tenemos que ganar mucho.

-¿Reconforta al menos que el equipo dé la cara y compita como lo hizo en Lucena?

-Yo no quiero perder nunca, pero si tengo que perder alguna vez, prefiero perder como el otro día a hacer un mal partido y perder, por mi parte lo tengo claro. El otro día pusimos en jaque al contrario y al final la gente está jodida por el resultado porque es al final y nos pasa igual que el día de puente Genil. Pero por el partido ¿qué se le va a exigir al equipo? ¿Que cometió errores? También los cometió el otro equipo, incluso más. Yo estoy contento con el trabajo de la plantilla y la implicación, el problema es la falta de experiencia.