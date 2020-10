Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD, ha acabado muy satisfecho de la pretemporada de su equipo, invicto y mostrando muy buenas sensaciones en cada uno de los partidos que ha disputado antes del inicio liguero. El preparador valenciano asegura que sus jugadores han asimilado bien los conceptos que el cuerpo técnico ha querido transmitir y apunta que el Xerez CD será "el rival a batir". No lo dice de forma presuntuosa, sino para advertir a sus jugadores de que "los rivales querrán demostrar que pueden ganarnos" y que no va a ser un primer tramo de temporada fácil.

¿Cómo cree que llega el equipo al inicio de competición tras este último partido en Arcos?

-Llegamos muy bien a la parte inicial de la temporada. El equipo tiene muchas ganas, hay un compromiso brutal de todos los futbolistas, se lo he comentado a ellos en el vestuario, y eso hace que se haya visto en el terreno de juego. Cuando un futbolista tiene compromiso, disciplina y hace caso de todo lo que desde el cuerpo técnico se quiere aplicar lógicamente es un éxito. A partir de ahí, pueden pasar muchas cosas. Cada partido es una historia distinta, nosotros vamos a ser el rival a batir, muchos equipos van a querer demostrar contra nosotros que pueden ganarnos y tenemos que tener en cuenta eso, no va a ser fácil estar arriba, ningún partido va a ser fácil, pero tenemos que tener claro que si queremos estar arriba hay que hacer partidos como el de Arcos.

-Una primera parte muy buena y una segunda con altibajos.

-Quizá ha tenido dos partes diferenciadas, en la primera tuvimos mucho tiempo el balón, creamos muchas oportunidades de peligro, hemos hecho goles y hemos fallado muchos más, el equipo ha ido muy bien, ha cumplido todos los fundamentos tácticos que queremos aplicar en el terreno de juego y en ese aspecto, contento. En la segunda parte, con todos los cambios, con siete chavales menores de 23 años, pues se nota un poquito más, pero el equipo ha trabajado muy bien también y se ha notado que el equipo tiene ritmo, tiene dinamismo y el que salga al terreno de juego va a tener esa intensidad y esas ganas de hacer bien las cosas.

-¿Ha habido bajón en esa segunda parte?

-Bueno, no, tampoco es un bajón. Estamos ya jugando con equipos de la misma categoría que la nuestra e incluso de categoría superior y hay jugadores que eso lo acusan. Pero para nada, el equipo en la segunda parte quizá un poquito por el tema de la inexperiencia y la juventud puede afectar un poquito más, pero el equipo cumple con todos los objetivos que queremos hacer y cuando la máquina empieza a funcionar, se nota que el equipo quiere ir para delante y conseguir buenos resultados.

-El equipo ha acabado la pretemporada invicto, pero lo importante empieza ahora.

-La experiencia me dice que es importante acabar invicto una pretemporada porque significa que el equipo cumple con los objetivos que teníamos, pero esa misma experiencia me dice que la Liga no tiene nada que ver con lo que podemos ver en la pretemporada. La intensidad de los rivales es distinta, estamos hablando ya de la competición, de puntos en juego y estoy convencido de que los equipos van a cambiar su forma de trabajar y de jugar contra nosotros. En pretemporada se quieren ver muchas cosas, es normal, y nos costará sacar los partidos adelante.

-¿Estos resultados de pretemporada han servido para reforzar la confianza de los jugadores?

-La confianza que tenemos es brutal. El equipo llega a este primer partido de Liga con una confianza espectacular y eso es importante, que los futbolistas confíen en sí mismos. Tenemos un buen equipo, un buen rollo de trabajo y lo que hay que hacer es mantener ese estatus en todos los partidos. A partir de ahí, vamos a ir partido a partido y a ver qué pasa.

-Si no es por el portero del Arcos, el partido estaba sentenciado en la primera mitad. ¿Le preocupa haber fallado tantas ocasiones?

-No me preocupa. Hemos tenido muchas ocasiones para convertir en gol, los goles también han sido muy buenos. No me preocupa porque lo importante es que tenemos llegada, tenemos mucha chispa y contundencia en ataque y cualquier jugador puede hacer gol. Si se fallan ocasiones es porque se llega y se crean.

-La prueba de que cualquiera puede hacer gol es que Lolo Garrido ha acabado 'pichichi' de la pretemporada con cuatro tantos.

-No es algo con lo que contásemos, pero Lolo se siente cómodo en esa posición, tiene más libertad y llegada y posiblemente puede hacer este año muchos goles.

-¿En qué tiene que mejorar aún el equipo?

-El mayor enemigo de este equipo puede ser el propio equipo, nosotros mismos. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar día a día, trabajar con todos los conceptos que queremos aplicar, que el equipo los entienda y los realice en el terreno de juego. Está claro que los contrarios nos van a hacer sufrir, trabajar mucho y hay que tenerlo en cuenta, pero creo que podemos ganar a cualquier equipo.

-La afición se ha desplazado a Arcos y podrá hacerlo también a Las Cabezas.

-Me encanta que la afición venga a los partidos, significa que está con el equipo, que está contenta con el trabajo que se está haciendo y cuando la afición te sigue es que está haciendo un buen trabajo. Me quedo con eso y que siga disfrutando con nosotros. Creo que hoy ha podido disfrutar con el equipo, sobre todo en la primera parte, y es lo que buscamos, agradar y que nuestros aficionados estén contentos con el equipo.