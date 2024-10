Así ve al Xerez CD José Ramón Rodríguez, técnico del Orihuela

José Ramón Rodríguez, técnico del Orihuela, confía en que su equipo reconduzca su crisis de resultados en Chapín ante un Xerez CD que tampoco atraviesa por su mejor momento: si los alicantinos suman cinco jornadas sin ganar -sólo lo hicieron contra el Don Benito-, los xerecistas acumulan tres partidos sin vencer y dos de ellos lo cuentan por derrotas.

El Orihuela ha perdido sus dos últimos encuentros de la misma forma, en el tiempo de descuento y acude a Chapín con varias bajas en defensa. Rodríguez apunta que "hay frustración e incluso una aprte de crueldad porque hemos perdido tres partidos en el tiempo de descuento y se hace duro porque eso afecta a las emociones. Sabemos que generamos muchas ocasiones, que merecimos hacer algún gol más (contra el Mirandilla), pero no creo mucho en la buena o mala suerte, sabemos que tenemos que mejorar y que todo parte en conseguir que cerremos la portería porque si no cuesta mucho ganar. Hay que darle importancia a la finalización porque somos uno de los equipos que más ocasiones generamos en la liga, pero necesitamos ser más determinantes. Si no dominamos las áreas, esto cuesta más", dijo.

El técnico alicantino asegura que está trabajando el aspecto mental de su equipo: "Sentimos que el fútbol está siendo ingrato con nosotros, pero tenemos que buscar soluciones también, esto no va a cambiar por un golpe de fe sino por capacidad, hay que estar fuertes mentanlmente, no venirmos abajo ante este tipo de situaciones y dar un paso adelante y dar importancia a los detalles. Y sobre el aspecto mental, insistir y reforzar a la gente, porque lo que me preocuparía es conceder muchas ocasiones y no generar, y la realidad es lo contrario. Todo parte de dominar las áreas y no desistir. Hay que luchar hasta el final y hasta el último segundo".

Pese a las críticas que está recibiendo él y su equipo, afirma que se siente fuerte: "Así lo siento, se lo transmití a los jugadores, me siento fuerte gracias a ellos, al cuerpo técnico y al presidente, sé que se valora el trabajo que se está haciendo. No nos queda otra que seguir insistiendo, cada semana el fútbol te da una oportundiad para resarcirte, estamos con la mente puesta en crear y seguir creando ocasiones, esto cambiará. Para mí lo importante es que el grupo siga convencido y con energía".

Y con respecto al Deportivo, apunta que es "un rival muy complicado, que se siente muy cómodo en su fase de ataque, hacen un 3-4-2-1 con cuatro jugadores por dentro, dos mediaspuntas con mucha calidad y un delantero con bastante gol y luego tiene muy buena salida de balón, se sienten cómodos dominando el juego, generan muchas ocasiones, muchas de centro lateral, nos va a exigir mucho, tenemos claro que le tenemos que quitar el balón, que no se vean cómodos llevando la iniciativa".