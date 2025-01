Checa analiza las inesperadas salidas del Xerez CD

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, le pone al mal tiempo buena cara y ha asumido con toda la naturalidad que le es posible en este tipo de situaciones las salidas de Álex de Río, David García y Ulloa del club en los últimos días. El veterano lateral ha recalado en el Atlético Central de Tercera RFEF y los dos centrocampistas sub-23 en el Cádiz para ir cedido al Sanluqueño el sevillano y en el filial del Granada el hispano-chileno. Su equipo afronta la segunta vuelta en puestos de play-off (quinto) y el reto es no perder esa posición privilegiada, aunque el objetivo que él se marca es el partido a partido y la permanencia.

El preparador azulino explica que "lo importante es el equipo y con eso nos tenemos que quedar. Nos pidió salir Álex, que ya llevaba una temporada y media con nosotros, y ahora se marchan otros dos grandes jugadores, dos grandes personas y nos tenemos que alegrar por ellos, es importante que los futbolistas crezcan y es importante que un club como el Xerez ayude a crecer a esos jugadores. En ese sentido, tenemos que estar contentos. Si clubes importantes de superior categoría se están fijando en el trabajo del Xerez Club Deportivo y en nuestros jugadores es señal de que se está haciendo las cosas bien. Insisto, se han marchado dos jugadores que la pasada temporada no estaban en esta categoría y en la actual, nosotros hemos sido capaces de revalorizarlos".

A la hora de contestar a la pregunta de si pueden producir más salidas, no cierra la puerta a nada. "Hasta que no se cierre el mercado en febrero estamos abiertos a todo, pero estamos tranquilos porque tenemos una buena y amplia plantilla y nuestro objetivo no cambia, ganar cada domingo".

El mercado de invierno siempre es complicado y el Deportivo tiene que recurrir a él. En ese sentido, Checa también está tranquilo. "Para trabajar en ese apartado tenemos a Miguel Ángel y Gallo y están atentos. Yo estoy muy contento con lo que tengo y si somos capaces de conseguir algo mejor, que seguro que si los traen van a acertar y a los hechos me remito, pues mejor. Estoy tranquilo con lo que tengo, confío en los jugadores que tengo, en el club y en la labor que está haciendo la dirección deportiva".

La plantilla se ha quedo mermada con la salida del único lateral izquierdo que tenía y con la de dos de sus centrocampistas y lo normal es reforzar esos puestos. Checa se mantiene firme, no muestra sus preferencias y lanza un mensaje de confianza en los futbolistas que tiene: "Tenemos recambios en la plantilla, si viene alguien, bien y si no llegan, no nos podemos volver locos. Desde que yo llegué al Xerez CD las cosas se están haciendo con mucha calma, con mucha paciencia y muy trabajadas, sobre todo, sabiendo en la situación en la que está el club y en la que ha estado, aunque estamos mejorando"