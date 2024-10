Checa: "El Cádiz Mirandilla es un rival peligroso, es joven y tiene calidad"

Checa no se fía de la situación del Cádiz Mirandilla y destaca la calidad de sus jugadores.

Jerez/El Xerez CD, líder del Grupo IV, regresa este domingo (18:00) a Chapín para recibir al colista Cádiz Mirandilla. Los azulinos llegan a la cita tras perder en Lebrija y los amarillos después de arañar un punto en su visita al Juventud Torremolinos en el tramo final con un gol de Marcos Denia. Los de Juanma Cruz no acaban de tomarle el pulso a la categoría, pero sí que han conseguido las dos unidades que tienen en su casillero en sus dos últimos desplazamientos. Checa, entrenador del Deportivo, espera el partido con ganas y asegura que quieren resarcirse de la derrota encajada ante el Antoniano, pero no se fía del rival y no quiere confianzas. "Es un equipo peligroso, que es joven, tiene calidad y sus jugadores son elegidos".

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo después de la derrota en Lebrija ante el Antoniano?

–Bien, los jugadores están deseando que llegue el domingo a las seis de la tarde porque tienen muchas ganas de volver a lograr tres puntos ante su afición.

–El Deportivo recibe al filial del Cádiz, que es colista y no ha ganado, ¿lo considera un partido trampa?

–Es un filial muy bueno, con gente muy joven, que la mayoría es debutante en la categoría, pero es un equipo muy peligroso, con futbolistas de calidad y elegidos. Los números dicen que no ha ganado, pero también ha puntuado en los dos últimas salidas, tanto en Don Benito como en Torremolinos, así que cero confianzas. Con el paso de las jornadas creo que irán a más.

–¿Dónde puede estar la clave del encuentro?

–Estará, sin lugar a dudas, en ser nosotros. Al ser jóvenes, físicamente están bien y técnicamente son muy buenos. Tendremos que hacer un buen partido y llevarlo a nuestro terreno. Intentaremos llevarlos a nuestro campo y hacer una presión alta porque son buenos e intentan jugar. Nos tocará hacer el encuentro lo más feo posible para que ellos no se sientan cómodos.

–La pasada jornada llamó la atención que dejara fuera de la lista a Charaf, un fijo, ¿fue por decisión técnica?

–Sí, intento buscar a los mejores jugadores para ganar los partidos. Esta semana, si Dios quiere, estará con nosotros, aunque la pasada también lo estuvo, ayudó a sus compañeros desde otra faceta, que también es importante.

–Pese a la derrota frente al Antoniano, el equipo conservó el liderato finalmente con los resultados del Linares y el UCAM...

–Nosotros tenemos que lograr los 42 puntos que se necesitan para la salvación cuanto antes, ya tenemos doce y es el único plus que tenemos. La categoría está muy igualada, lo vemos cada jornada, y ahora mismo a nosotros el liderato nos da igual, no nos interesa, estamos centrados en la permanencia cuanto antes y no va a ser fácil. Insisto, hay mucha igualdad y muy buenos equipos, que la mayoría nos superan en presupuesto y en plantilla. Nosotros tenemos que rayar siempre a un nivel muy alto si queremos competir con ellos.

–La afición respondió en Lebrija, para el domingo se espera mal tiempo, ¿qué mensaje le lanza de cara al derbi ante el filial amarillo?

–La afición siempre responde, nosotros tenemos mucha suerte con los nuestros. Es cierto que va a hacer mal tiempo, pero creo que el domingo por la tarde ya la situación mejora. Estamos tranquilos en ese sentido porque los nuestros responden en cualquier circunstancia, siempre nos sorprende para bien. Es un partido de cierta rivalidad por las ciudades, pero nosotros necesitamos los tres puntos independientemente del rival que tengamos enfrente.