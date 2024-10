Checa: "Tenemos que ir preparados a Almería, el partido es un desafío importante"

Jerez/El Xerez CD visita este domingo (12:00) en el Anexo de los Juegos Mediterráneos a un filial recién ascendido, el Almería B, que comenzó la temporada muy fuerte, pero que acumula cuatro jornadas sin ganar. El Deportivo también ha perdido el liderato que ostentó durante dos jornadas tras sumar un punto de seis (Antoniano y Cádiz Mirandilla) y Checa, técnico azulino, apuesta por romper la racha, pero destaca que nivel del rival y ha querido destacar "la suerte" que tiene por poder trabajar junto a Juan Pedro Ramos y Sergio Castaño.

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo tras el empate ante el Cádiz Mirandilla?

–Bien, los jugadores la han afrontado con mucha ilusión y muchas ganas. Saben que el otro día se nos escaparon dos puntos y están deseando que llegue el domingo para jugar en Almería.

–¿Qué tipo de partido espera en Almería?

–Complicado. El Almería es un equipo muy trabajado, Lasarte lleva varios años en la cadena de la cantera, lleva tiempo trabajando con ese grupo de jugadores y conoce bien la categoría, ya que ha dirigido a otros equipos, como el Linares, y haciéndolo bien. Insisto, nos vamos a encontrar a un equipo muy trabajado, que nos lo va a poner muy difícil, que le gusta tener la posesión y que presiona alto. Tenemos que estar preparados para todo eso porque esta semana tenemos un desafío importante.

–¿Qué diferencias hay entre el filial del Cádiz y el rojiblanco?

–El del Cádiz es muy joven y este cuenta con gente joven, pero también con futbolistas de más experiencia en la categoría que le dan un plus que quizás el Cádiz no lo tenga, que lo va a conseguir con el transcurso de las jornadas, estoy seguro.

–Su equipo genera ocasiones claras, pero no las convierte, ¿cómo se mejora esa faceta?

–Se mejora metiéndolas. En ese sentido, estoy tranquilo porque el equipo crea. El día del Torremolinos hicimos un gran partido y ganamos, pero fue el día que menos generamos y marcamos tres goles. Tanto frente al Estepona como al Cádiz les generamos muchísimo y no sumamos los tres puntos. Lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo, vamos en el camino correcto y estoy seguro de que los pequeños detalles caerán de nuestro lado.

–El equipo encadena dos jornadas sin ganar, ¿hasta qué punto es importante no perder?

–Nuestro único objetivo es ganar. Desde que estoy aquí, nuestro objetivo es ese, aunque sabemos que la realidad de la temporada son los 42 puntos. Lo tenemos claro y muy presente y llevar trece a estas alturas es importante, todos lo hubiésemos firmado, pero no me conformo con eso. Creo que podemos mejorar, sabemos donde hemos fallado y tenemos que corregirlo. Tenemos un grupo de jugadores que quiere más y eso es lo importante, pero también necesitamos a nuestra afición, que nos está dando todo y más. Es increíble todo lo que se está creando alrededor del equipo y trabajamos para estar a la altura de ellos. La botella se puede ver medio llena o medio vacía, se puede analizar todo desde el punto de vista de un punto de seis o trece de veintiuno. Es lo que he comentado antes, el equipo está haciendo muchísimas cosas bien. Tuvimos una salida a Lebrija en la que no merecimos perder y en Chapín ante el Mirandilla, tampoco. El resultado debió caer de nuestro lado en la primera parte, en la que fuimos claramente superiores. Esto es fútbol y no siempre gana el mejor.

Checa conversa con Juan Pedro y Serguo Castaño en el Anexo Pepe Ravelo. / Manuel Aranda

Tengo mucha suerte de contar con Juanpe y Sergio en mi cuerpo técnico, tienen el nivel III, saben más que yo y aprendo a diario de ellos

–La plantilla es la que es y está dando un gran nivel, ¿qué hacen los técnicos para conseguirlo?

–Los técnicos tratamos de crear un buen ambiente en el que no molestemos mucho. Al final, el fútbol es de los futbolistas y nosotros lo que tenemos que intentar es darles las herramientas para que ellos puedan desempeñar su trabajo y aquí lo están haciendo de forma espectacular. No tenemos un presupuesto muy alto, está entre los tres o cuatro más bajos, segurísimo, y Miguel Ángel, Gallo, Juan Pedro y yo hemos tenido que buscar jugadores que encajen en nuestro perfil y en el grupo que comenzamos a formar el año pasado. Hemos firmado a gente que pensábamos que nos podía dar un plus para seguir creciendo y creo que lo hemos logrado con jugadores como Josete o Iago, que son veteranos con hambre, y hemos traído a jóvenes que tienen mucho margen de mejora para seguir creciendo a los que van a ayudar los veteranos. Y también conservamos el mismo cuerpo técnico, al que ha llegado Sergio Castaño, que nos ha venido tanto a Juanpe como a mí de maravillas. Sergio nos hace crecer, tengo mucha suerte, estoy rodeado de dos personas, Juanpe y Sergio, que tienen el nivel III, que podrían entrenar en cualquier equipo y que, encima, saben más que yo y aprendo a diario de ellos.

–A nivel personal, ¿cómo valora también su evolución como entrenador?

–Insisto en lo que he comentado antes, tengo mucha suerte. Empecé en mi pueblo en la categoría más baja, me dieron un buen equipo y ascendimos, y aquí me ha sucedido lo mismo. Se hizo un equipo potente, aunque no menos que el de otros años, y se dieron todas las circunstancias para poder ascender, aunque lo logramos por la fuerza del grupo. Peleamos por el primer puesto desde la jornada uno y aguantaron la presión, que no es fácil. Le debo mucho a ese grupo y a jugadores como Joselito, Antonio Jesús, Iván Navarro, Perotti o Juan Mari, a todos los que no están, que nos dieron mucho y que tuvieron que salir para que entrasen otros. Insisto, tengo mucha suerte por estar rodeado de gente que sabe más que yo y se lo hago ver a ellos. Siempre le digo a Juan Pedro que él es el entrenador idóneo para el Xerez, pero no quiere y mejor para mí. Queremos dejar huella con los pasos que demos, aunque sean los jugadores los grandes artífices de todo, pero hubo mucha gente por detrás ayudándoles. Aquí todo el mundo suma.