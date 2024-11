Checa, técnico del Xerez CD: "Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos"

El Xerez CD ha logrado un punto (1-1) en su visita a la Deportiva Minera en un escenario complicado en un partido en el que fue de menos a más. Tras una mala primera mitad mala, el Deportivo se creció y mostró una gran versión en un excelente segundo tiempo, en el que perdonó de forma clara oportunidades que le privaron de sumar de tres. Checa, técnico xerecista, se mostró orgulloso de su equipo por el trabajo realizado, pero lamentó la falta de gol y cree que se dejaron dos puntos en un escenario "complicado, ante un gran equipo".

Bajo su punto de vista, el punto les supo a poco: "Si analizamos las últimas ocasiones del partido sabe a poco, pero es verdad que el partido fue igualado, ellos en la primera mitad empezaron mejor que nosotros y la segunda fue nuestra. Nosotros tuvimos muchas más ocasiones claras, tuvimos hasta cuatro mano a mano con el portero y eso es complicado. Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos, pero este es el camino. Hemos jugado en un campo complicado, ante un rival espectacular, muy bien trabajado y con buenos jugadores, así se lo he dicho antes del partido a su entrenador. Mis jugadores merecieron mucho más en este partido".

El Deportivo cambió de imagen de forma radical tras el descanso y en la caseta, el entrenador explicó que "intentamos ajustar cosas, ellos nos creaban superioridad por dentro, se asociaban bien, nos atraían para golpear y ganar las segundas jugadas. Nosotros estábamos muy lejos de esas acciones, dejábamos muchos espacios por dentro y nos hacían sufrir. Mejoramos eso y buscamos hacerles daño con balón, que es lo importante. Lo conseguimos porque tuvimos más personalidad y apareció gente que en la primera parte no lo hizo. He visto todos sus partidos de la Minera en casa y creo que ningún equipo le ha generado tanto peligro como nosotros. Perdonamos en la segunda parte, fue una segunda mitad espectacular. Le hemos creado mucho a un equipo que defiende bien con balón y sin balón, aunque no supimos aprovechar esas oportunidades. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, del partido que hemos hecho y de cómo nos hemos levantado tras una primera parte que no ha sido buena porque no nos adaptamos al campo".

Checa elogió al cuado local y recordó que "igual es un equipo no muy conocido porque no ha estado en categorías superiores, pero he jugado en esta zona y conozco su potencial, sé el buen entrenador que tiene, el trabajo que hace y el esfuerzo que han hecho para firmar a jugadores importantes. Hay que felicitarles".

La falta de gol es la asignatura pendiente del equipo y el nazareno no lo oculta. "Nos está costando la finalización, pero hemos tenido otros partidos con menos ocasiones en los que hemos marcado más goles. Este es el camino, a todo el mundo hay que exigirle, no sólo a los delanteros, y tenemos que crecer como equipo en la zona de finalización. De todos modos, insisto, estoy muy contento por puntuar en un campo muy complicado, veníamos de una racha mala de resultados, no de juego, y hemos sabido darle la vuelta a la situación. Estoy orgulloso de mis jugadores y de la personalidad que tienen desde el principio, que es lo que nos permite seguir luchando por la permanencia, que es el objetivo".