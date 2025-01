Checa: "El UCAM es un rival temible por todo"

El Xerez CD ha llevado a cabo este viernes en La Granja su penúltima sesión de entrenamiento de cara a la cita de este domingo (17:00) en La Condomina frente al líder UCAM, una sesión de trabajo en la que ha participado el centrocampista sub-23 Alberto Ulloa, que se ha despedido ya de sus compañeros tras comunicar a la entidad que firmará por el Recreativo Granada. Checa pierde para este compromiso a tres futbolistas respecto a los que finalizaron la primera vuelta, Del Río, David García y Ulloa y tendrá que cambiar de planes sobre la marcha.

El entrenador azulino, pese a las bajas, no pierde la confianza en su plantilla, defiende a sus jugadores y espera dar la sorpresa en Murcia, aunque sabe que será complicado hacer daño a un líder que sólo ha perdido partidos y ambos fuera de su campo, el primero de ellos en Chapín en el partido que abría la liga y el segundo ante La Unión. El preparador xerecista ha asegurado sobre el UCAM, un equipo en el que militó cuando era jugador, que "nos enfrentamos al mejor rival posible, con una plantilla, un cuerpo técnico y un club increíbles. Tendremos que rayar a nuestro mejor nivel y esperar que ellos no tengan su mejor día si queremos sacar algo de allí. Motos es un entrenador joven, muy preparado y muy pronto le veremos en el futbol profesional y cuenta con una gran plantilla, a la que tiene muy metida".

Los números del líder hablan por sí solos, 35 puntos en 17 jornadas. "Es lo que he comentado, han perdido dos partidos, uno contra nosotros en la primera vuelta en un partido difícil, que fuimos capaces de sacar adelante después de darle la vuelta al resultado con el apoyo de nuestra afición. Nos costó muchísimo".

Lo que más le preocupa del adversario de este domingo es "el bloque, el UCAM en sí, que es temible por todo. No obstante, confío en mis jugadores, tenemos que competir a un alto nivel para plantarles cara, son elegidos. Es un club que trabaja con mucha calma, con mucha paciencia, y no sólo en el fútbol, en más deportes. Tuve la suerte de jugar allí y es una entidad que me encanta".

Su equipo es quinto, su primera vuelta fue notable y de cara a la segunda aún no quiere marcarse retos. "Desde que llegué al Xerez CD sólo nos marcamos objetivos a corto plazo, cada día nos examinamos, cada jornada hay un examen. Por aquí han pasado muchos entrenadores en las últimas temporadas y yo tengo la suerte de llevar una y media. Mis retos son a corto plazo y el primero es hacer un buen partido frente al UCAM".