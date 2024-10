Checa: "Nos faltó creer que podíamos hacerles daño"

El Xerez CD encadena tres jornadas sin ganar -ha sumado un punto de nueve- tras caer este domingo en el Anexo de los Juegos Mediterráneos ante el filial del Almería, un equipo que le plantó cara, se defendió con orden y fue capaz de acertar con la portería de Isma Gil con un gran gol de Perovic. Checa, técnico azulino, aseguró que su equipo tenía que ir preparado a Almería para sacar un resultado positivo porque tendrían que hacer frente a un desafío importante. El examen no lo aprobaron, pero el nazareno defiende el partido de los suyos y asegura que sólo les faltó acierto para aprovechar las ocasiones que generaron en los primeros minutos...

–¿Qué valoración hace de la derrota ante el Almería B?

–Nos enfrentábamos a un gran rival y perdonamos en los primeros minutos. Tuvimos opciones para adelantarnos y ellos, en una buena acción, lo consiguieron. Creo que fuimos muy superiores en cuanto a posesión de balón, a duelos ganados, pero hicimos poco daño ante un rival que juega bien, que transmita bien y que defiende bien. Nos faltó creer que podíamos hacerles daño, sobre todo, con centros laterales y con llegadas desde segunda línea. Felicito al contrario porque ha hecho un buen partido. Conocemos la realidad de la categoría, que es muy complicada, y estamos tranquilos porque llevamos trece puntos y nos quedan menos para la salvación, pero no podemos relajarnos.

–¿Por qué le está costando tanto al equipo generar en los metros finales?

–No creo que sea generar, creo que es marcar. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones y eso fuera de casa es mucho. Ellos tuvieron una y la metieron. Luego, en la segunda parte, es verdad que cuando nosotros nos echamos más arriba tuvieron dos buenas transiciones con su gente rápida y de calidad. Tienen jugadores elegidos y al final nos costó un poco no hacer ocasiones, quizás hacerles más daño.

–¿Puede ser un problema psicológico fallar las ocasiones?

–No creo, los jugadores están haciendo un trabajo espectacular, somos ampliamente dominadores de los partidos. El equipo trabaja bien, pero hay que ver la realidad y tener los pies en el suelo, hay que saber lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí, saber que somos un equipo recién ascendido, saber que la mitad de los jugadores que siguen son los que estaban en Tercera el año pasado... Al final, hay que tener tranquilidad y más aún sabiendo que los jugadores están haciendo, como he comentado antes, un trabajo espectacular. Hay que seguir apoyándolos para que sigan creyendo en lo que están haciendo, que este es el camino.

–¿Todo es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, con 1 de 9 o 13 de 21 que supone un colchón?

–No es un colchón. Ni mirábamos la tabla cuando íbamos primeros ni lo hacemos ahora, sabemos el objetivo que tenemos, que es asentar al club en la categoría. Esta entidad ha pasado por muchas situaciones, las últimas muy malas, y llevaba diez u once temporadas sin poder ascender a Segunda RFEF, algo que se logró el año pasado a base de la unión del grupo y de todo el mundo y este curso no va a ser menos. Nos medimos a equipos mucho más potentes que la campaña pasada, es una categoría superior, en la que muchos no tenemos experiencia, y no va a ser fácil. Lo sabemos desde el principio, el objetivo es claro, y todos tenemos muchas ganas de lograrlo.

–¿Qué mensaje le lanza a la afición después de estos tres resultados negativos de cara a las próximas jornadas?

–Que no cambie, que siga apoyando como hace siempre. La afición está acostumbrada. Este grupo de jugadores la han malacostumbrado porque llevaban muchos años malos y el año pasado salió casi todo rodado. El inicio ha sido bueno y la afición sabe valorar el esfuerzo de los futbolistas, el nivel que tenemos y el que podemos dar y está claro que con la unión que existe la necesitamos. Es parte fundamental del equipo y va a seguir apoyando a los suyos. Hay que seguir creyendo y la grada estará con su equipo porque sabe lo complicado que ha sido llegar hasta aquí.