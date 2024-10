Otro paso atrás del Deportivo (1-0)

Otro paso atrás y serio toque de atención. El Xerez CD se ha atascado y no encuentra la senda del triunfo. El Deportivo, en un partido en el que nunca estuvo cómodo ni mostró su mejor versión, ha encajado su segunda derrota consecutiva fuera de casa y suma ya tres fechas sin ganar. El Almería B, un filial recién ascendido, le ha plantado cara y ha sacado a relucir las carencias de un conjunto xerecista al que le costó generar y que fue de más a menos. Un gran gol del joven Perovic a la media hora de juego han dado a los de Alberto Lasarte los tres puntos, que los merecieron, cinco jornadas después y con una buena labor defensiva.

El combinado azulino tuvo un inicio de liga espectacular, pero en sus tres últimos compromisos, frente a rivales en teoría asequibles -Antoniano, Cádiz Mirandilla y Almería B- con la clasificación en la mano, no ha sido capaz de plasmar la superioridad y sigue bajando puestos en la tabla. Checa no encuentra la fórmula para volver a hacer funcionar al equipo. Pese a todo, el Xerez CD es quinto con trece puntos y sigue peleando en la parte alta de la tabla.

Tres cambios en el once

Checa, fiel a su forma de actuar, volvió a realizar cambios en el once para plantar cara al filial del Almería tras el empate a uno en Chapín frente al Cádiz Mirandilla que dejó un sabor amargo en los azulinos ante más de diez mil aficionados en la grada. Isma Gil repitió en la portería y modificó los laterales. Aparecieron Ramón García en la derecha y Del Río, sin el lesionado Ricky, en la izquierda. A la medular regresó Ulloa después de no entrar en la lista contra los amarillos por Adri Rodríguez, que se quedó en el banquillo, junto a David García, con Charaf en la mediapunta. Paco Torres salió por la derecha ejerciendo de doble lateral para evitar las internadas de los hábiles y rápidos extremos rojiblancos, Iago Díaz, que defendió la camiseta de la primera plantilla almeriense durante la campaña 15/16 y la mitad de la 16/17 en Segunda División cuando sólo tenía 22 años, por la izquierda con Nané fijo en punta.

Lasarte, que considera al Deportivo uno de los mejores equipos de la categoría y claro candidato a luchar por el ascenso, también agitó el árbol, en parte por decisión técnica y en parte por las bajas, buscando sorprender a un Xerez CD que llegaba tras dos resultados negativos, las tablas ante el filial amarillo y la derrota ante el Antoniano, y necesitaba sumar de tres.

El Almería B, que ha comenzado perdiendo casi todos sus partidos como local, entró al partido activado y buscando la posesión del balón y fue el primero en avisar con un lanzamiento del goleador Joan Gázquez que se marchó fuera. Nané tuvo la réplica sólo dos minutos después, pero no encontró la forma de superar a Jesús López, que le aguantó bien y detuvo el disparo sin problemas.

Nané y Charaf se disponen a sacar tras encajar el 1-0. / Carlos López/Xerez CD

Intercambio de golpes y 1-0

El Deportivo se animó y superada la presión de los rojiblancos con dos acciones de un Charaf con ganas y muy participativo. En los minutos 16 y 22, no pudo abrir la lata. Primero no aprovechó un lanzamiento claro desde la frontal tras una pérdida de balón de los locales y luego López detuvo su lanzamiento tras un gran centro lateral de Iago. Pero el Almería B no le perdía la cara al partido. Marsu mandó a las nubes con todo a favor un balón clarísimo. Y a la media hora Perovic no perdonó. El joven extremo se sacó un gran zapatazo con la zurda tras una prolongación de Loren al que no pudo llegar Isma Gil. 1-0.

El tanto de los locales dio un giro al guión del encuentro. El Xerez CD tenía que apretar, pero el filial controlaba como podía y evitaba que unos azulinos a los que se les apagó la luz generasen peligro.

Armengol, que entró en la segunda mitad, controla el balón. / Carlos López/Xerez CD

El filial pisa el acelerador

La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas y un Almería B que entró más intenso al verde, con la intención de ampliar el marcador y el reto de sumar su segundo triunfo de la temporada en casa, que se le resistía desde que goleó a la Balona en la segunda jornada (4-1). El Deportivo no encontraba su sitio y se veía superado por el filial, que perdonó en el 50' el segundo.

Checa no tardó en mover banquillo buscando dar un giro a un partido que se le complicaba por momentos. Retiró, como siempre, a Nané y Ramón y entraron en acción Santisteban y Armengol, con lo que Paco Torres retrasó su posición y se colocó de lateral. Adri Rodríguez también entró en acción por Ulloa en la medular.

Empuje azulino y susto

El Deportivo tenía que arriesgar, pero no lo tenía claro y le costaba. Armengol no acertó en un centro-chut a la hora de juego. Los rojiblancos también realizaron variantes para buscar aire fresco y las acciones de peligro de los azulinos no se concretaban. Las prisas nunca son buenas. Geovanni no se lo pensaba y buscaba el disparo lejano, pero sin fortuna (75').

Y lo que estuvo a punto de llegar fue el segundo tanto de los locales en el minuto 81 en una acción rápida, en la que trenzó una acción que terminó con un tiro de Joan que se estrelló en la cepa del poste de la meta defendida por Isma Gil tras un buen balón de Valen. Y en el 89', Valen también tuvo una gran oportunidad para haber cerrado el partido, pero el atacante no estuvo inspirado en la definición. Los xerecistas asumían que el partido se les escapaba y que hasta el empate era imposible.

Once que presentó el Xerez CD en el Anexo de los Juegos Mediterráneos ante el Almería B. / Carlos López/Xerez CD