Checa: "Tenemos muchas bajas, pero voy a seguir sin quejarme"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha repasado la actualidad de su equipo antes del encuentro de este domingo contra el Don Benito, uno de los mejores equipos como local del Grupo 4 de Segunda Federación. El entrenador nazareno apunta que el rival tiene "unos números increíbles" en el Vicente Sanz, no se queja de las bajas y apuesta por recuperar la senda de la victoria para afrontar los tres últimos partidos de 2024 -Villanovense, Xerez DFC y Linares- con más tranquilidad.

Pregunta.Partido muy importante el del domingo.

Respuesta.Nos enfrentamos a un equipo que tiene unos números increíbles en su casa y vamos a tener que hacer nuestro mejor fútbol para ser capaces de sacar algo de allí.

P.Una victoria se hace ya muy necesaria.

R.Siempre son necesarias y desde que estoy aquí en Jerez es una obligación. Ha sido una semana que venimos de un partido con cosas fuera de lo deportivo y hay que calmar las cosas con un triunfo.

P.¿Cómo está de ánimo el equipo tras la derrota contra la Balona?

R.Bien, ellos saben que tuvimos dos fallos garrafales en los goles ante un buen equipo pero que no había hecho nada para llevarse los tres puntos. De hecho fueron las dos únicas situaciones de peligro que crearon en el partido además de la del larguero al final tras un mal despeje de nuestro portero. Creo que el equipo se mereció ir con un resultado más amplio al descanso, no supimos cerrarlo y después es verdad que en dos jugadas muy mal defendidas por nuestra parte se adelantaron y no nos dio lugar a hacer algún gol más.

P.¿Ve a su equipo preocupado? ¿Cabizbajo?

R.Preocupada siempre, pero cabizbaja no porque están trabajando bien y los resultados van a llegar. Estamos haciendo partidos para llevar más puntos de los que tenemos, pero los pequeños detalles no están cayendo de nuestro lado, pero estoy seguro de que el fútbol le va a dar a estos jugadores lo que merecen.

P.Nunca se ha quejado de las bajas, pero esta semana tiene dos más: las de Charaf y David García.

R.Tenemos muchas, pero voy a seguir sin quejarme. Somos el Xerez Club Deportivo y lo que importa es el equipo. Es verdad que son bajas de jugadores que habitualmente venían jugando, pero creo que todos están capacitados para jugar y esta semana sacaremos un equipo competitivo para sumar algo positivo de Don Benito.

P.Se puede ver desde otro prisma: el que no juega habitualmente tiene una oportunidad para decir "aquí estoy yo".

R.Así es. Se lo tienen que tomar como una oportunidad y un premio al trabajo que están haciendo. Algunos entran por la lesión de otro jugador y nadie quiere que se lesione un compañero, pero lo tienen que aprovechar y algunos de ellos esta semana tendrá la ocasión de jugar y deben aprovecharla.

P.Tampoco va a estar en el banquillo. Le han caído dos partidos de sanción.

R.Es poco importante que no esté en el banquillo. La expulsión es injusta porque en ningún momento me dirijo al árbitro, creo que hay una confusión clara y los vídeos están ahí y están reclamados. Son decisiones que no dependen de nosotros y lo afrontamos de la mejor manera posible, pero lo importante siempre son los jugadores. Vamos a intentar darles las mejores herramientas para que sacar los tres puntos el domingo en Don Benito.

P.¿Le preocupa la falta de gol del equipo y tantas ocasiones falladas?

R.Lo estamos pagando porque no estamos siendo fuertes en las áreas. El otro día nos adelantamos y no fuimos fuertes en la nuestra porque los dos goles que recibimos fueron de no ser fuerte como equipo, no culpo a los defensas como no culpo a los delanteros de las situaciones que fallamos. Es cierto que como equipo estamos generando bastante ocasiones y es cierto que como equipo no las estamos finalizando en gol. Estamos tranquilos porque por lo menos las ocasiones llegan. En la primera parte (contra la Balona) sacamos 14 saques de esquina, creo que tuvimos dos o tres mano a mano, el otro día (Minera), igual...

P.¿Qué Don Benito espera?

R.Es un equipo que al igual que nosotros es un recién ascendido, mantiene el bloque del año pasado, tiene un entrenador con muchísima experiencia en esta categoría y que conoce muy bien el grupo. Como nosotros, están peleando por la permanencia y todos los partidos en este grupo son muy difíciles, estamos viendo los resultados que se dan, y esta semana nos enfrentamos a un rival que tiene una magnífica puntuación en su campo. Nos lo hace aún más difícil".