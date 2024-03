Checa: "Vamos a tener que ver la mejor versión del Xerez si queremos ganarle al Pozoblanco"

José Carlos romero 'Checa, técnico del Xerez CD, líder del Grupo X de Tercera RFEF, espera un encuentro "igualado" y "muy complicado" frente al Pozoblanco, tercero en la tabla y que suma 15 jornadas sin perder por las 13 que acumulan los xerecistas. Frente a frente van a estar los dos equipos más en forma de la categoría, que han calcado números, 33 puntos de los últimos 39 en disputa, aunque los xerecistas suman 9 más en la tabla gracias a su mejor inicio de temporada, en el que los pozoalbenses encajaron tres derrotas en las cuatro primeras fechas.

El entrenador azulino ha señalado en su comparecencia ante los medios que espera un rival que querrá la pelota y que también es peligroso en las transiciones y sobre la baja de Abraham, máximo artillero de los pozoalbenses, ha comentado que le gusta enfrentarse siempre a los mejores, añadiendo que el Deportivo también cuenta con la baja de Charaf.

-Xerez CD y Pozoblanco, dos equipos en un gran momento. Partidazo en Chapín.

-Sí. Nos enfrentamos a un rival que es a batir en esta segunda vuelta porque es el que está más en forma junto con nosotros, pero vamos con el único objetivo de ganar como cada semana. Es muy difícil conseguir varias victorias seguidas y tanto tiempo sin perder más complicado todavía. Está claro que los dos equipos estamos en un excelente estado de forma y nos vamos a enfrentar dos buenos equipos y vamos a necesitar hacer las cosas muy bien si queremos hacerle daño al Pozoblanco.

-Su equipo ganó en la primera vuelta 0-2, aunque el Pozoblanco fue un equipo que quiso la pelota. ¿Cómo se espera al rival en esta ocasión?

-Es un equipo que le gusta ser poseedor del balón, hacer daño en campo contrario, capaces también de hacerte daño en transiciones, está muy bien trabajado y nos vamos a encontrar seguramente a un rival muy motivado, yo espero al mejor Pozoblanco y para sacar los tres puntos vamos a tener que ser el mejor Xerez.

-Llegan sin Abraham, su referencia en ataque y máximo goleador. ¿Es una buena noticia para el Xerez CD?

-A mí siempre me gusta enfrentarme a los mejores. Son cosas del fútbol, hay sanciones, lesiones... y lo importante siempre es el equipo. Está claro que llevan una racha tremenda y no es sólo por Abraham sino por el gran grupo de jugadores y por el trabajo del cuerpo técnico, que lo está haciendo estupendo. Nosotros también tenemos alguna baja, como la de Charaf y los que salgan tienen la labor de hacer que no se note y conseguir los tres puntos.

-Tras el triunfo en Utrera y la derrota del Ciudad de Lucena frente al Xerez DFC la renta es ya de cinco puntos con respecto al segundo. ¿Comienza a ser una ventaja importante?

-No, no me preocupa eso porque esto va a cambiar mucho de aquí a final de temporada, está todo muy igualado y cada vez cuesta más ganar, todos los equipos se están jugando algo y nosotros somos uno de los equipos a batir por la gran temporada que están haciendo estos jugadores y nos va a costar mucho mucho, sólo pensamos en ganar el domingo al Pozoblanco, que es el partido más cercano que tenemos.

-El Deportivo acumula cuatro triunfos seguidos en Chapín, algunas victorias incluso han sido cómodas, aunque al equipo le sigue costando quizá las primeras partes. ¿Espera un partido de estas características?

-Cómodo no ha sido ningún partido porque todos nos lo han puesto muy difícil. Algunos partidos se han abierto en la primera parte y han parecido algo más cómodos, pero no lo han sido. Yo espero un partido muy igualado con dos equipos que van a querer la pelota e intentar hacerse daño, va a ser un partido parecido al del otro día en Utrera, que se va a decidir por algún detalle y tenemos que estar muy atentos para no cometer errores.

-La directiva ha declarado el partido medio día del club, por lo que los socios tienen que pasar por taquilla. ¿Espera un gran ambiente?

-Necesitamos a la afición, cada vez la necesitamos más. Tenemos claro que no nos van a fallar, desde aquí decirles que notamos su apoyo y que les necesitamos. Decirles que no cambien, que sigan siendo los mismos, apoyando a los jugadores como hasta ahora, seguramente tengamos momentos malos en los que les vamos a necesitar.

-Dentro de lo malo, la lesión de Charaf no es tan grave y parece que puede volver tras el parón de la próxima semana por la Copa de las Regiones UEFA. ¿Aliviado?

-Es un futbolista importante para nosotros aunque nos centramos en los que sí están. Tiene ahora un parón y va a tener más tiempo para poder recuperarse y esperemos tenerlo al cien por cien para el siguiente partido. De momento, nos centramos en los que tenemos, esto es una cosa de equipo y estamos muy tranquilos con el equipo que vamos a sacar el domingo.

-Esta semana se ha nombrado nuevo consejo y parece que el horizonte institucional de la entidad se despeja. ¿Cómo lo ve desde su posición?

-Es un paso muy grande para el club después de tantos años de sufrimiento. También nos hace ver el gran trabajo que está realizando esta junta directiva, con el presidente y Piru a la cabeza. Institucionalmente las cosas van a ir a mejor y vamos a poder ver un Xerez mínimo con su consejo de administración formado, van a entrar cosas nuevas al club y todos vamos a crecer. Hay que ir paso a paso, pero este club se merece estar en categorías superiores y el primer paso es este año.

-El presidente comentó hace unos días que el Xerez CD no es viable en Tercera, aunque eso usted ya lo tiene más que asumido.

-Claro. Entiendo que un club de esta magnitud es inviable tenerlo en esta categoría tan baja como la Tercera, pero sabemos a lo que vinimos aquí, técnicos y jugadores, y estamos centrados en el objetivo, que es el ascenso, pero antes de eso tenemos que ganarle al Pozoblanco y el resto de partidos que nos quedan.