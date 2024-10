Diego Dominguez: "Queremos cambiar los pitos por aplausos"

Diego Domínguez fue la temporada pasada el máximo goleador del Xerez CD el año del ascenso a Segunda Federación. Sin embargo, el delantero azulino no está teniendo el mismo protagonismo en el primer curso del club en la nueva categoría y tampoco está jugando regularmente en su posición, ya que Checa lo ha utilizado en varias ocasiones partiendo desde la banda izquierda, aunque frente al Orihuela sí actuó en punta junto a David Santisteban. El delantero azulino ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición después de que el equipo enlace cuatro partidos en los que sólo ha sumado un punto, entiende las críticas, pero puntualiza: "Tenemos que estar todos unidos y seguir creyendo".

El Deportivo atraviesa un mal momento de resultados y también de juego. Ante el Orihuela ha sido el peor partido de la temporada y el equipo venía de un segundo tiempo también malo contra el Almería B. Diego, no obstante, opina que "el equipo es el mismo y está igual, ves entrenar a los compañeros que últimamente nos quedamos fuera y no tenemos la suerte de estar en el once titular o en la convocatoria y entrenamos como si fuese el último, eso es lo que nos hizo estar el año pasado estar donde estamos éste y lo que nos va a hacer que volvamos a disfrutar como hace un mes. El equipo está teniendo mala suerte, pero tenemos que seguir confiando y creyendo". "Puede ser -continuó- el partido que menos ocasiones hayamos tenido, pero enfrente tenemos un rival que nos estudia toda la semana", reconociendo que el planteamiento del Orihuela sorprendió: "No estaban jugando con ese sistema, no es algo que hayamos visto nosotros durante la semana y nos ha pillado de sorpresa. En la segunda parte cambiamos también el sistema, hemos intentado llegar con más hombres al área y buscado más verticalidad y creo que en los primeros minutos se ha notado, hemos ido a por el partido, las ocasiones estaban llegando, pero te vuelcas más, el cansancio se acumula y es normal dejar huecos atrás y lo han sabido aprovechar".

Enfado de la afición

El partido se decanta con el 0-1 en un infortunio de Isma, cuyo despeje rebota en Isnaldo: "Yo creo que Isma lo hace bien, es valiente y tiene que salir y la mala fortuna de que al rival le da en la mano y se beneficia. Aunque diga que es involuntaria, saca partido de una situación de una parte del cuerpo con la que no se puede jugar. El árbitro debería haber pitado falta, son pequeños detalles que marcan los partidos, les reafirmó el planteamiento que traían, que era esperarnos atrás con defensa de cinco y si es complicado marcar en bloque bajo con defensa de cuatro, con cinco aún más".

La afición mostró su enfado tras el partido, por lo mal que se jugó y también por la racha de resultados negativos. Diego pide unión: "Tienen derecho a mostrar cuál es su pensamiento, son libres de decir lo que quieran, pero que lo hagan después del partido, como han hecho hoy, que no nos abandonen durante los 90 minutos porque los necesitamos, son nuestro número 12, donde vamos nos acompañan y en momentos de bajón sentimos su aliento. No es motivo para que se rompa esa relación, club, jugadores y afición, que es tan bonita como lo fue el año pasado y espero que esa unión siga, porque nos llevará otra vez a celebrar victorias y cambiar los pitos por aplausos. Esto no es fácil, pero que sigan creyendo como nosotros, porque todos unidos todo es más fácil que yendo cada uno por su lado".

Diego está jugando poco esta temporada, alterna titularidades con otros partidos en los que se queda fuera de la lista o, como ante el Orihuela, en el banquillo de inicio: "Todo el mundo quiere jugar, pero el que decide es el míster y nosotros tenemos que intentar ponérselo difícil cada semana, intentar mejorar, personalmente lo intento hacer lo mejor posible y como el míster dice, él mira por el equipo, intenta sacar el once oportuno para ganar cada partido y nosotros tenemos que creer y seguir unidos en eso. Es verdad que a todo jugador le gusta jugar todo, pero sólo pueden jugar once".

La Copa del Rey, un premio

Toca levantarse y esta semana hay dos oportunidades, el domingo en San Fernando y el miércoles contra el Ceuta en Copa del Rey, una competición que el Deportivo no disputada desde hace diez años: "Toda persona que se dedique a este deporte cuando tiene un mal partido está deseando que pase la semana para jugar de nuevo y por suerte esta semana tenemos un partido el miércoles que es bonito para el club, la ciudad y para nosotros, es un premio por lo que se consiguió el año pasado, para disfrutar y por lo menos que la gente sepa valorar dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora, estamos volviendo a ser lo que fue el Xerez, intentaremos ganar, tenemos esa ilusión, la de volver a estar en un sorteo en Madrid y que nos toque un Primera o un Segunda, sería muy bueno para el club".