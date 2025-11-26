Dos buenas noticias en la vuelta a los entrenamientos del Xerez CD

El Xerez CD ha regresado este miércoles a los entrenamientos después de los dos días de descanso que dio Diego Galiano tras la victoria del equipo en casa del Yeclano y para comenzar a preparar el duelo del domingo en Chapín frente al Real Jaén. Los azulinos se han entrenado en el Estadio Pedro Garrido, como harán el resto de la semana, ya que Chapín no se puede pisar por la disputa del Torneo ShePlays de selecciones absolutas femeninas.

El entrenamiento ha dejado dos buenas noticias en el seno del conjunto xerecista, ya que han trabajado al mismo ritmo que el resto de compañeros Felipe Chacartegui y Josete Malagón. El lateral izquierdo ya está muy recuperado de la fascitis plantar y de la torsión de la rodilla derecha que se produjo en Linares y apunta incluso al equipo titular, toda vez que Ricky Castro ha recaído de su lesión del bíceps femoral derecho y Bless, su recambio en Yecla, tendrá que jugar en el centro del campo ante las bajas por sanción de Adri Rodríguez, Ismael Gutiérrez y Charaf.

También ha trabajado con el grupo Josete, que se ha perdido cinco encuentros desde que cayera lesionado en el Nuevo Colombino. El ilicitano, no obstante, tiene muchas posibilidades de entrar en la lista de convocados para el choque contra los jiennenses, aunque para ser titular deberá esperar al menos una semana más. La lesión está reciente y Galiano no quiere arriesgar con un futbolista que considera muy importante para el esquema defensivo de los azulinos.