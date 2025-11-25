Parte médico de Ricky y tiempo alejado de los terrenos de juego

Ricky Castro no está teniendo excesiva fortuna esta temporada en el Xerez CD. El polivalente lateral chipionero reaparecía este pasado fin de semana en el duelo contra el Yeclano en La Constitución después de estar alejado de los terrenos de juego dos jornadas por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Concretamente, el defensa caía lesionado en el partido contra el Linares Deportivo, en el que los azulinos empataban a dos tantos contra los jiennenses, y se perdía tanto el choque en el Juan Cayuela de Totana frente a La Unión Atlético (0-1) como el siguiente en Chapín frente al Lorca Deportiva (0-1). El zaguero parecía totalmente restablecido, entrenó con normalidad durante la semana y reaparecía con dorsal de titular frente al Yeclano.

Sin embargo, a los 25 minutos, Ricky sentía un pinchazo en la misma zona lesionada cuando realizaba un sprint en un repliegue del equipo azulino y tras un par de minutos siendo asistido por el fisio tenía que abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido, entrando en su lugar Bless en lugar del lateral izquierdo titular, un Felipe Chacartegui que tampoco estaba en condiciones físicas para aguantar 75 minutos de duelo.

Ricky se ha realizado este martes las pertinentes pruebas médicas y el resultado de las mismas arroja una rotura de fibra muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. "Los servicios médicos valorarán la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos según evolucione su recuperación en un plazo comprendido de dos a tres semanas", ha emitido el club en un comunicado. De este modo, se pierde seguro el partido del próximo domingo en Chapín contra el Real Jaén, declarado medio día del club, y también la visita a La Condomina frente al UCAM Murcia, mientras que también sería duda para el partido ante el Malagueño en el Pedro Garrido.

El defensa chipionero ha sido uno de los fijos para Diego Galiano este primer tramo de temporada. El jugador iniciaba la temporada como lateral derecho, jugando completas las cuatro primeras jornadas ante Puente Genil, Antoniano, Águilas y Estepona. En Melilla también partió con dorsal de titular, pero era expulsado por doble amarilla y se perdía el siguiente encuentro, contra el Almería B. Frente a Minera y Linares también jugaba los 90 minutos. En total, ha disputado 658 minutos en lo que se lleva de campaña, anotando el 1-0 al Antoniano.