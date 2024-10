Edu Villegas "entiende" el aplazamiento del partido de Copa ante el Xerez CD

Los dirigentes de la AD Ceuta, rival del Xerez CD en la primera eliminatoria de Copa del Rey aplazado este miércoles por las inclemencias meteorológicas, han encajado con resignación el cambio de fecha del encuentro. Los caballas se encontraban hospedados en un hotel de nuestra ciudad desde primera hora de la mañana y tenían previsto hacer noche tras la cita. Una vez conocida la noticia del aplazamiento, iniciaron los trámites para regresar esta misma tarde del miércoles a la Ciudad Autónoma con el permiso de Protección Civil, organismo que ha recomendado no realizar desplazamientos para evitar riesgos.

El jerezano Edu Villegas, director deportivo del cuadro caballa, formaba parte de la expedición y ha detallado que "estábamos concentrados y listos para jugar. Teníamos previsto acudir a Chapín a las cinco y media de la tarde, pero en el mismo hotel nos comunicaron que el encuentro quedaba aplazado por la lluvia la alerta roja y no hemos acudido ni al estadio. Los inconvenientes que este tipo de cosas genera están claros, pero son entendibles porque ha sido por un motivo de fuerza mayor. Ha caído muchísima agua, he visto algunas fotos del campo y estaba anegado y era complicado jugar. Y, pensando también en la afición, no era una tarde propicia".

Villegas añade que "vendremos otra vez la próxima semana y disputaremos el partido en Chapín, que también es importante. Temíamos que por la resiembra no fuera así, pero, afortunadamente, sí que podemos jugar en el estadio. Pensando ya en el tema estrictamente deportivo, creo que la decisión es buena porque nuestro equipo juega al fútbol y con un campo encharcado es complicado".

La eliminatoria ya comentó cuando ambos equipos se emparejaron que estaba "igualada" y ahora mantiene su opinión, aunque ni Ceuta ni Deportivo atraviesan su mejor momento. "Todos los partidos hay que jugarlos y el Xerez CD no es un equipo fácil aunque ahora no esté logrando buenos resultados, como nos sucede a nosotros. Nuestro ADN siempre es ganador y nuestras exigencias son máximas. Esta competición nos ha dado muchas alegrías y queremos pasar. Espero un gran partido".