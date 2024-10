El partido aplazado de Copa entre Xerez CD y Ceuta, en Chapín

Jerez/El Xerez CD-Ceuta de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se tenía que disputar este miércoles a las 19:00 en Chapín, ha quedado aplazado tras elevar la AMET el aviso en Jerez a alerta roja y las recomendaciones de Protección Civil. La RFEF tomó la decisión por razones de seguridad y también el Deportivo había enviado a la Española horas antes una carta en la que le solicitaba el aplazamiento, ya que los aficionados no iban a poder acudir al partido por la alerta.

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha asegurado que "la suspensión era lo más lógico por motivos de seguridad. Nosotros enviamos una carta a la Española explicándole la situación al ver cómo todo se complicaba, pensando en los aficionados, que no iban a poder acudir al partido después de más de diez años esperando volver a participar en la Copa del Rey. Después de lo que se ha vivido en Jerez en la mañana de este miércoles, no era lógico jugar un encuentro de este tipo. Todos hemos puesto de nuestra parte para que no hubiese problemas y desde el Ayuntamiento también se han volcado".

El sentido común ha imperado y también el escenario del partido será el mismo, aunque en un principio peligraba la disputa de esta eliminatoria en Chapín, ya que Deportes tenía previsto comenzar la resiembra del césped este mismo lunes día 4, después del choque entre el Xerez DFC y La Unión. Los trabajos del cambio de semilla de verano a la de invierno comenzarán ahora el próximo 11 de noviembre, con lo que la ronda copera se puede jugar en el estadio el miércoles 6 a la misma hora, 19:00, y también el partido, correspondiente a la 11ª jornada de liga del Grupo IV, que el conjunto de Checa debe afrontar ante el Águilas.