"El Xerez CD es el mejor equipo de la categoría y el favorito al ascenso directo"

Antonio Jesús Cobos, técnico del Pozoblanco, que este domingo superó al Deportivo 1-2 en Chapín, tiene muy claro que el Xerez CD es el máximo favorito al ascenso directo. El preparador cordobés alucinó con el ambiente que se vivió en el Municipal, que calificó de Primera División y reconoció que su equipo sufrió muchísimo en la primera media hora de encuentro.

Cuando se le preguntó a qué equipo ve con más opciones para el ascenso directo no dudó: "El Xerez. Llevo tres años entrenando en este grupo y junto al Recreativo de Huelva de hace dos años son los dos mejores a los que me he enfrentado con mucha diferencia". Aunque añadió: "Esto es Tercera y puede pasar cualquier cosa, quedan aún muchísimos puntos por jugar, muchos enfrentamientos directos, todos se juegan algo tanto por arriba como por abajo y puede pasar cualquier cosa. Creo que el Xerez es el mejor equipo y lo hemos vivido en carne propia, pero el Lucena también tiene un gran equipo y gente que compite muy bien, pero creo que el Xerez está ahora mismo un punto por encima del resto".

Mano a mano "El Lucena también tiene un gran equipo y gente que compite muy bien, pero creo que el Xerez está ahora mismo un punto por encima del resto"

Antes, comentó que "para ganar aquí y especialmente con el ambiente que había y cómo han salido, sabíamos que iba a ser muy difícil. Los primeros 25 minutos del Xerez han sido espectaculares y nos hemos defendido como sea, Javi Dela ha hecho dos o tres paradas muy buenas, la defensa ha estado bien, bien organizados. Sabíamos que esos primeros 25 minutos iban a ser terribles. Hacer gol y ponernos por delante y la expulsión nos ayudó porque hubo momentos en los que no se notaban que estaban con uno menos pero otros en los que sí".

En cuanto a la roja a Armengol y si había beneficiado a su equipo, dijo: "Puede ser que la expulsión sea determinante porque el Xerez baja un poquito la intensidad, pero es que ha habido momentos en los que no se notaba. Cuando lo hemos visto ya estaba Rafa Manosalva en el suelo, el árbitro estaba muy cerca y habrá visto que le ha dado algún golpe, una chiquillada que no se puede hacer, pero son cosas del fútbol y si no te ve el árbitro ahí se queda y ya está. No ha protestado y posiblemente le haya dado. No creo que haya sido lo más determinante del partido porque el Xerez ha seguido atacando y nosotros defendiéndonos bien, pero es verdad que a medida que han pasado los minutos había más espacios para nosotros y podíamos tener la pelota y ellos tenían que hacer más esfuerzos".

¿Candidato? "Si llevamos esta racha es porque no hemos levantado los pies del suelo ni un centímetro, vamos semana a semana trabajando con humildad. Es la victoria más importante del año"

El Pozoblanco sigue tercero, pero ahora a 4 puntos del Lucena y a 6 del Xerez CD y se mete, aunque esté lejos, en la pelea por el ascenso directo, aunque Cobos frena la euforia. "No vemos más allá del siguiente partido, esta victoria es muy importante y alargamos una semana más la racha (16 partidos sin perder), es la victoria más importante del año ante este equipo, con la historia que tiene y el ambiente que había, que si no es de Primera División poco le falta. Pero si llevamos esta racha es porque no hemos levantado los pies del suelo ni un centímetro, vamos semana a semana trabajando con humildad pero también con ambición. Lo que tenemos ahora en la cabeza es descansar esta semana porque veníamos muy mermados y luego pensar en el Ceuta, que a nivel clasificatorio es fundamental. Tenemos los pies en el suelo".