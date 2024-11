Fran Alcoy: "Para hacer daño al Xerez CD en un escenario como Chapín hay que tener personalidad"

El Águilas FC llegará a Chapín este domingo (18:00) para medirse al Xerez CD tras no jugar la pasada jornada ante el Orihuela porque el partido fue aplazado por la DANA y los murcianos aterrizan con doce puntos, uno menos que los azulinos, y el firme proposito de lograr un triunfo que les permitan dar un salto en la tabla. En su último compromiso liguero, los aguileños se impusieron al Cádiz Mirandilla por 1-0 tras encadenar cuatro empates seguidos.

El Águillas cuenta con las bajas de Aitor, Nando y Darío y son altas Javi Soler y Sergio Chinchilla, que ya entrenan con el grupo tras dejar atrás las lesiones que sufrieron en pretemporada, aunque aún les falta ritmo.

Fran Alcoy, técnico de los murcianos, es de la localidad valenciana de Massanassa, igual que Vicente Moreno, cuenta en su plantel con bastantes jugadores valencianos y antes de la rueda de prensa expresó que aún no han superado la tragedia provocada por la DANA. "He perdido a vecinos y amigos y, gracias a Dios, ni mi madre ni mi hermano han sufrido daños personales porque vivimos en un primer piso. Ha sido horrible, Massanassa es parte de la zona 0 y no me han dejado llegar. Me siento orgulloso de ser español y valenciano por como estamos respondiendo a la catástrofe y decepcionado con las autoridades que han tenido que gestionar la pre Dana, la Dana y la post Dana. El pueblo es el que lo que está sacando adelante todo, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha gente que no sabe que va a ser de su vida, no encuentran a sus familiares ni saben qué harán. De todos modos, vamos a salir adelante, somos fuertes, aunque por televisión no nos podemos hacer una idea de lo que está pasando. Mis jugadores han ayudado, algunos han estado en la zona cero y lo secundario es el fútbol. La pasada jornada completa debió suspenderse".

Y, centrado ya en el Xerez CD, avisa que "vamos a jugar en un estadio de Primera frente a un equipo que no hace muchos años también estuvo en Primera, es un histórico. Nos vamos a encontrar un ambiente precioso para la categoría ante un rival al que ahora no está en su mejor momento, no le están acompañando los resultados, pero que hasta hace poco era primero. Será un partido difícil, pero precioso de jugar e importante para todos"

Lo que más le preocupa del Deportivo es que "los resultados son engañosos, todos los partidos en esta categoría son igualados. Cuentan con un ramillete de jugadores importantes como Iago, Josete, Satisteban, Paco Torres o el portero Isma, son futbolistas de un alto nivel y hay que saber jugar en ese estado, con ese ambiente, con tanto público. La afición es brava con los suyos y anima mucho, es un plus a favor de ellos y en contra nuestra si no lo analizamos bien".

Y tiene claro que para hacer daño a los de Checa tendrán que "mostrar personalidad, que es lo más importante para jugar en un escenario de ese nivel. Tendremos que jugar como lo venimos haciendo, ser un equipo difícil sin balón, que nos generen poco y jugar al fútbol porque si pierdes el balón en un campo con unas dimensiones tan grandes ellos son fuertes y la grada les anima mucho. Hay que mostrar fútbol, si vas de otra forma vuelves ofuscado".