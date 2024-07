Goleada del Xerez CD en su primer amistoso de pretemporada

Primer once del Xerez 24/25 en su amistoso ante el Zona Sur en La Granja.

Jerez/El Xerez CD 24/25, que el próximo curso competirá en el Grupo IV de Segunda RFEF, se ha estrenado este viernes por la noche en su primer partido amistoso de la pretemporada ante el Zona Sur en La Granja. Los de José Carlos Checa, que apenas llevan cuatro días de trabajo, se mostraron muy superiores a un rival de inferior categoría -Tercera Andaluza-, que no pudo hacer nada para evitar la amplia goleada final (0-8). Superado el cuarto de hora un visitante vio la roja por una dura y fea entrada sobre Ricky. La primera parte ya término 0-5.

La plantilla azulina, aún en construcción, se encuentra en pleno proceso de adaptación física tras las vacaciones, pero el balón también es importante para los técnicos, que ya han comenzado a inculcar sus ideas, y sobre el césped artificial de La Granja se vio en acción a un equipo con ganas y buenas maneras. Los futbolistas del pasado curso que continúan quieren demostrar que han renovado por algo y las nuevas incorporaciones pretenden agradar a los entrenadores para ganarse un hueco. De todos modos, de un 'bolo' de este tipo no se pueden sacar grandes conclusiones más allá de la alegría de unos aficionados con muchísimas ganas de ver en acción a su equipo. El campo presentó un gran aspecto.

Armengol anotó un gol y estuvo muy activo en la primera mitad. / Eduardo Rabaneda

El preparador xerecista dividió a sus jugadores en dos onces y de salida jugaron Isma Gil, Paco Torres, Geovanni, Josete, Ricky, Adri Rodríguez, David García, Iago, Charaff, Perotti y Armengol.

El marcador no tardó en abrirse. Josete, que se encuentra a prueba a pesar de su experiencia (36 años) y con ganas de quedarse, abrió la lata a los tres minutos. El 2-0 lo hizo el sub-23 David García a los 13', luego Ricky recibió una dura entrada y el rival se quedó con diez (17'). Al tercero le puso su firma Armengol (33'), en el 38', Charaf estableció el 0-4 y Perotti hizo la 'manita' justo antes del descanso.

Los azulinos celebran uno de los goles en el segundo tiempo. / Eduardo Rabaneda

En el segundo acto, el entrenador de Dos Hermanas sacó un once totalmente diferente y a medida que fueron transcurriendo los minutos realizó algunos cambios. Salieron Santos, Ramón García (Iván Ramos, 65'), Adolfo, Del Río, Reina, Misffut, Losada, Ulloa, Arana, Sergio y Adri Valiente, que hizo el 0-6 (55'). El 0-7 no llegó hasta el 83' con la marca de Sergio, que también fue el encargado de cerrar el marcador desde el punto de penalti (88'). Diego Domínguez no jugó.

Los azulinos han tenido este sábado una sesión de pádel, este domingo tienen el día libre y volverán al trabajo el lunes para seguir con su puesta a punto. La próxima semana tiene dos nuevos amistosos, el martes 23 (20:30) se enfrentarán en La Barca al Sherry Atlético, con el clásico Trofeo Andrés Chacón en juego, que este año cumple su decimoquinta edición y el viernes 26 se enfrentarán en el Municipal, también a las ocho y media, al Chiclana CF de Alfonso Cortijo, que volverá a militar una temporada más en División de Honor.