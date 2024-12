Iago Díaz, "deseando ayudar al Xerez CD, se pasa muy mal desde fuera"

Iago Díaz ha acortado plazos y ya se entrena con el resto de compañeros tras superar la lesión muscular que sufrió en el partido del Xerez CD contra el Águilas disputado a principios de noviembre y acabó con victoria azulina por 1-0 gracias a un tanto de penalti transformado por Nané. El extremo xerecista podría entrar en la lista de convocados de Checa para el último encuentro de la primera vuelta de este sábado en Linarejos, comenta que está "deseando ayudar" al equipo porque "desde fuera se pasa muy mal", pone una nota alta a la primera vuelta y cree que el Deportivo puede crecer más y mejorar sus puntos en la segunda ronda del campeonato.

Tras completar el entrenamiento de este miércoles, el futbolista mostraba su satisfacción: "Muy contento. Ha sido más de un mes y con el trabajo de todos se acortaron un poco los plazos porque en principio era ya para año nuevo. Las sensaciones son buenas, al principio cuando vuelves siempre cuesta coger ese ritmo que tenías, el equipo está en dinámica y yo llevo un mes fuera, pero contento con el trabajo que hicimos de preparación y deseando ayudar al equipo desde dentro porque desde fuera se pasa regular".

No se descarta para Linares, al menos para estar en la convocatoria, aunque lo deja en manos de Checa: "Uno siempre quiere jugar, sobre todo después de un mes sin hacerlo. Ya he completado el entrenamiento y valoraremos a lo largo de la semana qué se hace el sábado. La decisión siempre es suya, es un enternador que tiene mucho contacto con nosotros. Nos pregunta y yo le doy mis impresiones, pero el que va a decidir si voy convocado es él. Tenemos una magnífica relación y si decide tanto una cosa como la otra no habrá problema".

"He visto compitiendo muy bien al equipo, la primera vuelta es positiva pero creo que la segunda a nivel de puntos será mejor todavía"

Desde fuera durante este tiempo, Iago ha visto un Xerez CD "compitiendo muy bien. Los dos partidos en el Pedro Garrido a nivel de césped y de poder hacer algo de juego combinativo era más difícil y tuvimos que optar por otras vías y creo que estuvimos bien. El día de la Balona se escaparon unos puntos que no debieron porque fuimos mejores, pero estamos en buena dinámica. Cuando tuvimos aquella mala racha sabíamos que iba a cambiar la cosa porque no era acorde a lo que estábamos trabajando. El equipo está creciendo, va a mejorar más, la primera vuelta es positiva pero creo que viendo el nivel de entrenamientos la segunda a nivel de puntos será mejor todavía".

Y es que el extremo apunta que "siempre hay margen de mejora, creo que este equipo no alcanzó su pico de juego y forma, confío mucho en el grupo y en el cuerpo técnico y veo cómo entrenamos cada día. Por eso estaba tranquilo cuando las cosas no salían a nivel de resultados y lo estoy ahora porque sé que va a ser una segunda vuelta ilusionante para todos, pero teniendo esa humildad y trabajar como hasta ahora".

Iago Díaz, anotando el 1-1 contra el UCAM Murcia. / Miguel Ángel González

Con 24 puntos a falta del partido en Linares, "tenemos un buen colchón con respecto abajo, ojalá acabemos con 27, que serían números prácticamente de play-off de ascenso y eso dice del buen hacer del grupo y del equipo. Salimos siempre a ganar y ojalá logremos la victoria en Linares para irnos a las Navidades y al descanso con el mayor número de puntos posibles". Máxime cuando para empezar el año 2025 hay que salir a casa del líder UCAM Murcia: "Creo que nosotros competimos contra todos, está claro que Linares, para el equipo que tiene, creo que no corresponden los puntos que lleva, conozco a mucha gente ahí y tiene muy buenos jugadores y después vamos a UCAM que para mí es el más completo, el que mejor fútbol está desplegando y el que está un pasito por encima, pero ya vimos aquí en nuestra casa que quitando esa primera media hora les competimos igual que al resto, no ha habido equipo que nos haya pasado por encima en esta primera vuelta, creo que somos un equipo difícil de ganar y los que nos ganaron lo hicieron sólo por un resultado mínimo. La liga es muy igualada", señala.

"Para el Linares no será un partido fácil porque están en la zona baja de la tabla cuando no pensaban estar ahí, tenemos que jugar nuestras bazas"

Y con respecto al rival del sábado, ahonda un poco más: "Malas rachas las tenemos todos y el que más regular sea acabará arriba. No les estarán saliendo las cosas, no puedo opinar tampoco mucho porque no sé qué estará pasando dentro, pero tiene jugadores de un nivel muy alto y al final acabará arrancando y es un serio candidato a estar arriba. Para ellos no será un partido fácil porque están en la zona baja de la tabla cuando seguramente a principios de temporada no pensaban estar ahí y tenemos que jugar con todos los factores posibles, esto es fútbol y jugar un tipo de partido así delante de una afición que seguramente no estará contenta con el rendimiento de su equipo pues hay que aprovecharlo, nuestras bazas, pero centrarnos en nosotros, si estamos a nuestro nivel podemos sacar algo positivo de allí".