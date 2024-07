Juan Luis Gil: "La campaña de socios del Xerez CD es una locura, es factible que superemos los cinco mil"

El Xerez CD acaba de cumplir su segunda semana de pretemporada, la primera desde que se abriera la campaña de socios y también la primera con el consejo de administración inscrito oficialmente en el Registro Mercantil, algo utópico hace muy poco. La plantilla azulina trabaja a las órdenes de Checa desde el pasado 16 julio para preparar un curso 24/25 que se presenta ilusionante con el ascenso a Segunda RFEF después de más de una década en el fútbol de barro y de toda una travesía en el desierto tras el doble descenso de 2013, primero por deméritos deportivos y luego por impagos.

El Deportivo ha comenzado a resurgir a todos los niveles y a los éxitos deportivos se han unido otros en el plano institucional por los que muy pocos apostaban. Por todo eso y por más, Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, se muestra orgulloso, pero quiere más y no se conforma. "Nos llamaban locos cuando nos hicimos cargo del club, pero no vamos a parar hasta que lo coloquemos donde merece, un lugar que nunca debió perder". El dirigente hace un repaso a toda la actualidad de la entidad, la pretemporada, la plantilla, al curso en Segunda RFEF, la campaña de socios, el plano institucional y a las relaciones con el Ayuntamiento.

El equipo ha abierto la pretemporada con tres amistosos ante Zona Sur, Sherry Atlético y Chiclana que ha sacado adelante con triunfos, 21 goles a favor y ninguno en contra. Gil apunta que "la valoración que podemos hacer de la pretemporada es ficticia. Es cierto que hemos ganado, pero nos hemos enfrentado a dos equipos de amateurs, que llevan poco tiempo entrenando, y al Chiclana, de División de Honor y ahí ya nos costó más. Es un bloque hecho para ascender a Tercera, con buenos jugadores con experiencia, y nos lo puso difícil. Es verdad que no estuvimos mal y que creamos ocasiones, pero estos partidos sirven para lo que sirven. Los jugadores empiezan a estar cansados con las dobles sesiones y están asimilando las ideas de Checa. Recuerdo que nuestra pretemporada del año pasado fue mala y luego acabamos ascendiendo de forma directa".

"Hasta que el balón no empiece a rodar no podemos aventurar nada, Miguel Ángel y Gallo están haciendo un gran trabajo y la plantilla no está cerrada"

Además, matiza: "Hasta que el balón no empiece a rodar no podemos aventurar nada, hay muchos futbolistas nuevos en la plantilla que necesitan adaptarse. Miguel Ángel y Gallo están haciendo un gran trabajo y confiamos en ello, estamos contentos con los fichajes. Tendremos un buen equipo para competir a un buen nivel y hacer una buena temporada. Ellos son los que se encargan de la parcela deportiva, pero aún nos faltan algunos retoques y habrá movimientos, la plantilla no está cerrada".

Y si a nivel deportivo todavía "se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo el ascenso directo, que era lo que le pedíamos a jugadores y técnicos, el recibimiento de la afición y la recepción en el Ayuntamiento", a nivel institucional "estoy muy muy feliz. Fue un acierto total contratar los servicios del Bufete de BCIS, con José Cepero y Alfonso Salido. A partir de ese momento, con su ayuda y el trabajo de todos los que formamos parte del club se han ido superando barreras. Estamos inscritos en el Mercantil, logramos una quita importante del concurso y sobre la deuda con Hacienda y Seguridad Social gracias a Dios también estamos avanzando y esperamos buenas noticias. Recuerdo que al principio todo el mundo tenía miedo hasta de firmar un papel, pero le echamos huevos y todo ha merecido la pena".

La campaña de socios del Deportivo de cara a la próxima temporada fue presentada el pasado 17 de julio y ha tenido un gran impacto en redes sociales. Con el lema 'mi vida es el Xerez' toca la fibra sensible de sus aficionados con cinco historias de superación de cinco xerecistas, que a lo largo de su vida han tenido que hacer frente a momentos complicados, Luismi González, Francisco Javier Zuasti, Antonia Castro, Antonio Fernández y Sita del Rosal y el propio Juan Luis Gil, que se debatió entre la vida y la muerte en el hospital al contraer el COVID en plena pandemia. "Aquellos días fueron terribles, pero tenía que salir adelante, como mi Xerez. Me sentí cuando el médico me dijo lo que había como cuando los abogados del club me dijeron que lo mejor que podíamos hacer era salir corriendo y abandonar nuestro sueño. Me agarré al hilo de esperanza que encontré".

Gil auncia que Canasta, de la Bodega Williams & Humbert, vuelve a patrocinar al equipo. / Cristo García/Xerez CD

La rectificación del calendario ha sido positiva, todos salimos beneficiados, hasta el Ayuntamiento

La campaña marcha "fenomenal, ha calado, es una locura. El equipo de comunicación, con Carlos López al frente, se lo ha currado. Estamos muy contentos porque desde el primer día hay colas en la oficina bien pare recoger el carnet que nuestros socios reservaron en la precampaña o darse de alta no paran. Nuestro objetivo es superar la barrera de los cinco mil y vamos por buen camino, es muy factible. En Tribuna, con la reserva, hay pocos asientos libres y a Preferencia la gente está empezando a volver como antes. Fondo Sur la hemos dejado como una especie de grada de animación y reservada para los niños de cantera y esperemos que funcione. Todos los que acudan allí saben que es para animar al equipo a tope".

Mira al frente y se centra en la temporada que arrancará el próximo 1 de septiembre en Chapín en una cita que enfrentará al Deportivo al UCAM Murcia, uno de los gallitos del Grupo IV de Segunda RFEF. "Será un partido exigente y bonito para abrir la competición, ya lo comenté el día del sorteo" y aclara que la rectificación del calendario llevada a cabo por la Española por un error a la hora de asignar los números en el sorteo por un fallo informático en el cálculo de condicionantes ha sido "positiva. Tanto el Xerez DFC como nosotros salimos beneficiados, no era normal que coincidiésemos siete jornadas como locales, con todo lo que eso conlleva al compartir Chapín. Hasta el Ayuntamiento se ha librado de un problema importante por la organización de dos partidos en menos de veinticuatro horas entre sábado y domingo".

Y, por último, sobre las relaciones con el Ayuntamiento también está satisfecho: "Son fluidas y cordiales. En el tema de Chapín, por ejemplo, es nuestra casa y en ese tema hubo un antes y un después. En Jerez había una masa social importante que estaba dormida o que no se había pronunciado y muchos seguidores se están uniendo a nuestro proyecto, ellos también han dado un paso adelante y cada vez somos más, teníamos que volver. Y eso está sucediendo hasta con los patrocinadores. Hace poco, era impensable que pudiésemos volver a firmar un acuerdo con Canasta, de las Bodegas Williams & Humbert, y el logo va a aparecer en el chándal de nuestros jugadores. Poco a poco, todo vuelve".