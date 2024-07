Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD: "El partido con el UCAM es muy bonito para empezar"

Jerez/Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha acudido este martes al sorteo del calendario de Segunda RFEF y a la reunión previa de los dirigentes federativos con los clubes de la categoría en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se ha mostrado satisfecho con el estreno liguero del equipo en el Grupo IV, que será el próximo 31 de agosto o el 1 de septiembre en Chapín frente al UCAM Murcia, uno de los gallitos de la competición, que cada campaña es candidato a pelear por el ascenso.

El Deportivo, que logró la pasada temporada el ascenso directo como campeón del Grupo X, encara un curso ilusionante en una categoría que nunca ha militado, ya que es de nueva creación, en lugar de la extinta Segunda B, en la que sí participó la entidad azulina durante dieciséis campañas.

El mandatario azulino, que ha estado acompañado por el vicepresidente Jorge Garrido y el consejero Alan Romero, ha comentado sobre el debut liguero en casa ante el UCAM que "va a ser un partido muy bonito para empezar, nos vamos a medir, a prior, a un gallito de la categoría. Será un partido para que todos los xerecista empecemos a disfrutar del fútbol".

Lo que ya no ha agradado tanto al dirigente del Deportivo es el desarrollo global del calendario, ya que su equipo coincidirá como local en siete jornadas con el Xerez DFC en Chapín, con todo lo que ello conlleva. De entrada, tendrá que haber acuerdo y no todos los encuentros los podrán disputar los domingos. "Mandamos un correo a la Española pidiendo no coincidir en casa desde la primera jornada. En otros grupos hay clubes que comparten campo y no van a coincidir. Lo que está claro es que el calendario no lo van a cambiar y tendremos que buscar soluciones, es un inconveniente para los dos".

Calendario al margen, Juan Luis Gil también se mostró "orgulloso por representar al club de mi vida, al Xerez Club Deportivo, en la Real Federación Española. En estos momentos buenos, me acuerdo de cuando lo pasábamos mal, cuando en Medina éramos cien aficionados en el campo. Ahora, nos vemos otra vez en la pomada del fútbol español y es todo un orgullo para mí compartir estos momentos con clubes de la élite. Poco a poco, vamos a ir subiendo de categorías, seguro".