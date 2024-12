Miguel Ángel Rondán: "Debemos llenar Chapín y demostrar que Jerez tiene ganas de fútbol"

Miguel Ángel Rondán encara su segunda temporada al frente de la parcela deportiva del Xerez CD y vivirá su tercer derbi ante el Xerez DFC desde dentro. El mandatario azulino es uno de los xerecistas que creen que este tipo de enfrentamientos nunca debieron de existir, pero con el paso de los años los ha asumido con normalidad y tiene claro que "somos dos clubes de la misma ciudad, pero totalmente diferentes y ya está, cada uno debe seguir su camino". Considera que no hay favoritos en un choque de este calado, pero confía en el Deportivo y en el empuje de la grada.

En estos días previos al derbi, explica que "la vida sigue igual, la pasada temporada ya nos enfrentamos también. Lo mejor de todo es que en un partido de este tipo Chapín va a presentar un aspecto como el de los mejores tiempos y eso sí que es bonito de recordar. Un triunfo nos vendría espectacular".

El Xerez CD en las últimas semanas ha respirado al lograr dos victorias seguidas ante Don Benito y Villanovense después de dejar atrás una mala dinámica, en la que llegó a acumular cinco jornadas sin sumar de tres. Rondán cree que el equipo llega a esta cita en un buen momento. "Afrontamos el partido con la tranquilidad que da haber sacado adelante los dos últimos encuentros y el estar en una situación cómoda en la tabla. Eso te da una calma, que debe repercutir en el juego del domingo. Los futbolistas no tienen la presión añadida de la clasificación".

De todos modos, también considera que "en un enfrentamiento de este tipo no hay favoritos, ya se demostró la pasada temporada. Será un encuentro más de la categoría, igualado, creo que será de esos partidos que se deciden por pequeños detalles".

El Xerez DFC se encuentra en una buena dinámica, con cuatro jornadas en las que ha sumado dos triunfos y dos empates, y el director deportivo xerecista considera que "a ellos también les cuesta ganar, como nos sucede a todos, pero es un equipo que no ha perdido demasiados partidos. Es un conjunto que compite bien y me lo espero en la línea de la categoría, no es fácil ganarle ni a ellos ni a nadie".

Las claves para un triunfo, bajo su punto de vista, pueden pasar por "ser nosotros mismos. Yo soy mucho de fiarme más del nivel que dé mi equipo que de las individualidades que puedan decidir el partido o del contrario. Si somos nosotros como hemos demostrado en muchas fases de bastantes encuentros, si somos los que imponemos el ritmo de juego, si somos los que proponemos, tenemos opciones de sacar el partido adelante. Lo que me preocupa es ser nosotros, si mantenemos nuestra propuesta, no me preocupa demasiado el rival".

De todos modos, resalta que "el Xerez DFC me preocupa más como bloque que a nivel de individualidades, que también las tiene, ya he comentado que compiten muy bien, que le meten mucha intesidad al juego y que te hacen el partido complicado. De todos modos, también insisto en lo que he dicho ya, el FC no me preocupa, lo que me preocupa es que mi equipo salga tranquilo, que salga confiado y que mantenga la línea ascendente que llevamos".

La afición está volcada con el equipo y en esta semana especial cree que "no hay que decirle demasiadas cosas. Nuestra afición ha dado un paso adelante y espero que a este partido acuda aún más gente si cabe y que mantenga la actitud que está mostrando, la de animar al equipo. Nos vamos a medir a otro equipo de la ciudad, pero es distinto al nuestro y ya está. Lo mejor que podemos hacer es llenar Chapín el domingo y demostrar que la gente de Jerez tiene ganas de fútbol".

La junta directiva del Xerez DFC, una temporada más, ha optado por no acudir a este partido y ha delegado en el director deportivo Antonio Bello, al tiempo que se ha autoimpuesto la ley del silencio, al no permitir a ningún integrante del club realizar declaraciones durante la semana. Rondán subraya en ese aspecto: "No quiero entrar a valorar ese tipo de cosas porque cada uno hace lo que estima más oportuno en base a sus criterios. Lo que sí pienso es que hay que tender a normalizar las cosas porque es lo que me gustaría. Repeto lo que han decidido y ya está".