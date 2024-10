Nané, el triunfo de la voluntad

Jerez/Francisco Manuel García Márquez 'Nané' llegó al Xerez CD el pasado verano procedente del Langreo con la responsabilidad de convertirse el referente del ataque azulino. La dirección deportiva confía ciegamente en él y Checa no ha tardado en demostrar que también lo hace por su constancia y trabajo. Titular desde el primer encuentro, el gol se le estaba resistiendo, hasta que el domingo en Chapín explotó. El cordobés de Belmez fue uno de los protagonistas del triunfo del Deportivo ante el Juventud Torremolinos por 3-1. Anotó sus dos primeras dianas del curso y las dos primeras de la victoria azulina. Sacó a relucir todo su potencial ante más de siete mil fieles entregados.

Se muestra tan feliz como orgulloso y confiesa que "el partido fue inmejorable, queríamos la victoria en casa porque en el último partido como local nos quedamos con malas sensaciones al perder contra el Estepona, queríamos quitarnos eso porque el equipo está trabajando muy bien y en esta oportunidad se ha visto reflejado ese trabajo que venimos realizando sobre el césped".

Sobre sus dos dianas y las ganas que tenía de hacerlo, subraya: "Estaba jugando titular y teniendo bastantes minutos, pero a veces cuesta un poco encontrar el camino del gol. A veces, de cara al exterior, el delantero siente esa presión desde fuera, pero yo estaba tranquilo y mis compañeros lo sabían. Yo sabía que el gol iba a llegar porque trabajando y dándolo todo las cosas llegan. Quería marcar y celebrarlo con la afición. Sabía que iba a ser muy bonito y ha sido más bonito todavía, me siento muy feliz".

Nané celebra uno de sus goles al Torremolinos en Chapín. / Miguel Ángel González

Somos el Xerez, un equipo de una ciudad increíble, con una afición de Primera, pero venimos de Tercera y tenemos que tener los pies en el suelo

El Deportivo siempre se mostró superior a su rival y le concedió muy poco. Nané considera que desde dentro no fue tan fácil. "Ellos son un buen equipo y no habían perdido y sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos trabajando bien y somos intensos. Nos sentimos cómodos, pero trabajando mucho. Nadie nos ha regalado nada y fácil no hay ningún partido. Y luego sabemos el arma que tenemos aquí con estas 7.000 personas, eso es una locura, eso no lo tiene nadie en esta categoría y se lo queremos agradecer. Nos ayudan muchísimo porque cuando te falta un poquito y los escuchas te dan un plus y el contrario se hace un poco más pequeñito y hay que disfrutarlo”.

El Xerez CD se ha colocado líder de la tabla con los mismos doce puntos que el Linares, pero con mejor diferencia de goles y "por nosotros, que se acabe la liga esta noche. Aunque, pensándolo bien, mejor que no, está siendo muy bonito y queremos seguir disfrutándolo. De todos modos, hay que ser cautos, debemos ir día a día, entreno a entreno y partido a partido porque esto va a ser muy largo. La temporada será muy dura e igualada. De todos modos, que la gente lo disfrute, que va a ser un año muy bonito seguro".

Lo que sí tiene claro el atacante xerecista es que "nos equivocaríamos si pensamos que esto ya ha acabado y que vamos a estar líderes todo el año. Es muy difícil, hay presupuestos muy gordos y plantillas de mucho nivel, todo está muy igualado. Somos un equipo que representamos mucho. Somos el Xerez, un equipo de una ciudad increíble, con una afición de Primera, pero venimos de Tercera y tenemos que tener los pies en el suelo y confiar en nuestro trabajo. A partir de ahí, ya veremos lo que nos da. Nuestro objetivo, que siempre lo repite el míster, es conseguir estos 42 o 43 puntos que nos den la salvación y cuando los tengamos, veremos cuántas jornadas quedan y a qué podemos optar".