Ricky vuelve a ser duda en el Xerez CD

Ricky ya entrena con el grupo, pero Checa no quiere forzarle para evitar riesgos.

Jerez/El Xerez CD encara la recta final de la preparación de su vital partido de este domingo en Chapín (18:00) ante el Águilas CF y lo ha podido realizar sobre el maltrecho césped del Municipal, que será sometido al cambio de semilla de verano por la de invierno a partir de este lunes. Los azulinos, que el miércoles disputaron la Copa ante el Ceuta (1-0), ya han pasado página tras su eliminación y están centrados en saca adelante una cita más que importante, ya que deben cortar su racha negativa, con cinco jornadas sin sumar de tres y con cuatro derrotas.

Checa, técnico xerecista, tiene para este choque la duda de Ricky, que se lesionó antes del desplazamiento a Almería hace tres jornadas y aún no ha podido volver por una pequeña rotura en los isquios. El lateral chipionero se encuentra bastante recuperado y lleva ya varias sesiones de trabajo con el grupo, pero su vuelta podría demorarse una jornada más para evitar una posible recaída.

El entrenador azulino ha explicado sobre el estado del jugador que "está mucho mejor y lleva entrenando con nosotros varios días, pero tenemos que esperar. Ha estado parado varias semanas y preferimos esperar un poco antes de perderlo para mucho más tiempo".

El resto del plantel está apto y Checa introducirá en su once ante los murcianos cambios respecto al once de Copa y también al que perdió en San Fernando. Jugadores como Paco Torres, Reina, Ulloa o Nané, que no tuvieron minutos ante el Ceuta, pueden ser titules y hay otros, como David García o Iago, que también apuntan al titular aunque disputaron el torneo del k.o. contra los caballas.

Un jovencísimo Jesús Mendoza cae al suelo tras recibir una entrada de Vinuesa, que le mira desde el suelo. / Pascual

Triunfo en el único antecedente

El Águilas, rival de los xerecistas, es otro de los equipos que partía con aspiraciones de pelear por los puestos altos de la tabla, pero no ha comenzado tampoco del todo bien y es 12º con 12 puntos, pero con un partido menos, ya que la pasada jornada no disputó su encuentro ante el Orihuela por los efectos de la DANA.

Los de Fran Alcoy, de todos modos, encadenan cinco jornadas sin perder, en las que han sumado cuatro empates (Xerez DFC, UCAM Murcia, Estepona y Juventud Torremolinos) y un triunfo por la mínima en su campo (1-0) frente al Cádiz Mirandilla.

Los murcianos han visitado Chapín en una oportunidad, fue en la décima jornada de liga del Grupo IV de la extinta Segunda B de la temporada 99/00 y perdieron por 1-0 con una diana de Julio Pineda desde el punto de penalti a los 38 minutos del primer atto. El Deportivo, entrenado por Nene Montero, sufrió más de lo previsto para doblegar a los del ya fallecido Juanjo Díaz, que en la segunda mitad no se lo pusieron fácil al Deportivo. Aquella tarde jugaron González, Domínguez, López Ramos (José Vega), Jesule, Antonio, Jesús Mendoza (Cabello), Canito, Emilio Viqueira, Fali Montes, Ortiz y Julio Pineda (Maikel).

Aquella campaña, el Deportivo terminó la liga regular en la tercera posición y disputó el play-off de ascenso junto a Hércules, Universidad de Las Palmas y Zaragoza B y finalmente ascendió el cuadro insular dando la sorpresa y superando a escuadras más potentes. De hecho, subió a falta de sus dos enfrentamientos con el Hércules, después de que el Xerez CD cayera ante el filial aragonés por 3-1 el día que colgó las botas el entones azulino Paquete Higuera, que se despidió en la que fue su casa y en la que llegó a conquistar la Recopa de Europa con el primer equipo frente al Arsenal con el famoso gol de Nayim (2-1) sobre la campana en la prórroga el 20 de mayo de 1995.