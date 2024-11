Sorpresón en la lista de convocados del Xerez CD para jugar en San Fernando

El Xerez CD se ha entrenado este sábado en las instalaciones deportivas de La Granja en la última sesión de la semana antes de afrontar este domingo en el Iberoamericano un partido muy importante y que puede marcar un punto de inflexión en el devenir de la competición. Los azulinos acuden al campo del San Fernando con la necesidad de cortar la mala racha del último mes después de sumar sólo un punto en los cuatro compromisos precedentes, en los que además han sufrido tres derrotas ante Antoniano, Almería B y Orihuela.

Enfrente estará un rival confeccionado para el ascenso directo y que, no obstante, atraviesa un momento aún peor que el de los xerecistas. Los de Antonio Iriondo suman cinco derrotas consecutivas y ocupan puesto de descenso a Tercera RFEF, números muy malos que tienen que voltear de inmediato para no perder más comba con los puestos de arriba -ahora que las distancias todavía no son insalvables- y para que el técnico amplíe un crédito que, por los resultados, se ha reducido.

Tras el entrenamiento en La Granja y como suele ser habitual en la última sesión de trabajo, José Carlos Romero 'Checa' se ha quedado unos minutos más corriendo con los descartes y entre ellos ha saltado la sorpresa, ya que se queda fuera de la lista de convocados Geovanni, uno de los dos futbolistas que hasta el momento había jugado todos los minutos esta temporada. En efecto, el central portuense no sólo había sido titular en las nueve primeras jornadas, además sumaba los 810 minutos. De este modo, el único 'intocable' que queda es David García.

Además de Geovanni, se quedan fuera de la lista de convocados Adri Valiente, Ramón García e igualmente Ricky, que sigue trabajando al margen del grupo, ya toca balón suavemente y es posible que pueda estar disponible para el partido contra el Águilas, pero no así para el de Copa del Rey del miércoles ante el Ceuta. De esta forma, la lista está formada por Isma Gil, Santos, Adolfo, Adri Rodríguez, Reina, Diego Domínguez, Iago Díaz, Nané, Charaf, Josete, David García, Misffut, Álex del Río, Santisteban, Paco Torres, Sergio López, Armengol y Ulloa.