El gran sueño del Mallorca más xerecista se complica. El cuadro bermellón, con un cuerpo técnico integrado casi en su totalidad por exazulinos, ha perdido el partido de ida de la final por el ascenso a Primera en Riazor ante el Deportivo (2-0) y ahora les toca intentar la hazaña el domingo en un Son Moix que ya ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.

Vicente Moreno, uno de los capitanes del Xerez CD más queridos y recordados por su comportamiento dentro y fuera del campo e integrante del equipo que logró el ascenso a Primera; Dani Pendín, jugador y entrenador tanto del Xerez CD como del Xerez DFC, y los preparadores físicos Dani Pastor, que llegó de la mano de y Raúl López, que también pasó por el Deportivo en distintas etapas, forman un grupo de trabajo que ha logrado devolver la ilusión a la afición mallorquinista en las dos campañas que llevan en la entidad.

Moreno cogió las riendas del Mallorca en Segunda B hace dos campañas con la obligación de ascenderlo a Segunda A. Lo consiguió en el primer intento, al superar al Mirandés en la eliminatoria decisiva por (3-1). Ahora, aún tiene opciones de lograr el más difícil todavía, subir a Primera.

La eliminatoria se les ha puesto complicada pero no bajan los brazos y el técnico valenciano apunta: "El resultado es muy favorable para ellos pero que los aficionados se queden tranquilos, que lo vamos a intentar. Estamos fastidiados y dolidos, pero este equipo tiene raza, orgullo y vamos a hacer un esfuerzo más por meter ese primer gol para estar a tiro de pasar la eliminatoria".

En términos parecidos se expresa Pendín: "El partido fue accidentado, lo de Álex Bergantiños, al que visitamos en el hospital, el gol fantasma. No queda otra que darle la vuelta en casa y lo vamos a intentar, como hemos hecho durante toda la campaña".

Con la decepción del resultado aún sin asimilar, Dani Pendín echa la vista atrás y recuerda que le costó aceptar el reto que le propuso Vicente Moreno hace dos campañas porque "tenía que abandonar Jerez y dejar aquí a la familia pero a nivel profesional no la podía rechazar".

Buenos recuerdos "Vicente le comentó a los jugadores lo que supuso para él el ascenso a Primera con el Xerez CD cuando se cumplieron diez años y les decía que disfrutasen"

Además, resalta: "Estoy muy contento tanto con Vicente como con el resto del cuerpo técnico, con Dani Pastor, que es espectacular, y con Raúl. Formamos una familia, hablamos mucho de Jerez y siempre lo tenemos presente. La pasada semana se cumplieron diez años del ascenso del Xerez CD a Primera y Vicente se lo contaba a los jugadores en el vestuario. Se emocionó recordando todo lo vivido. Les decía que disfrutasen porque oportunidades así no se presentan todos los días y recordó su gol en San Mamés al Athletic".

Lejos de la familia, aunque esta campaña ha estado junto a él su hijo Julián, que juega en el San Francisco, uno de los dos equipos de División de Honor de juveniles que tiene el Mallorca, su vida en Palma es "diferente a la de Jerez, se parece más a la que llevaba cuando era jugador. Con Vicente hay que estar muy encima de todos los detalles, los que le conocemos sabemos cómo lo que cuida y cómo lo prepara todo. Es un espectáculo verle trabajar".

Le cuesta estar "lejos de mi mujer y mi hija pero gracias a Dios en el plano deportivo todo nos ha ido rodado desde que llegamos y eso ayuda. El primer año teníamos la obligación de ascender, no podíamos fallar, y se consiguió. Como éramos el Mallorca se le dio poco valor pero ascender en todas las divisiones es complicado, nadie regala nada y estuvimos en un grupo de equipos bastante importantes, no es fácil salir de Segunda B".

También le reconforta a tantos kilómetros de Jerez, "encontrarte con jerezanos por la calle que nos saludan, nos animan y se vuelcan con nosotros, tenemos siempre a Jerez presente. Aquí hay mucho trabajo y hay muchísima gente de Jerez, es increíble el cariño. Vas por cualquier sitio y, de pronto, oyes a personas que te gritan y te llaman por tu nombre hasta desde lo alto de un andamio de una obra", afirma Pendín.

Moreno estuvo a punto de ascender al Nástic y ahora lo puede lograr con el Mallorca. El técnico argentino considera "la temporada ha sido excelente. Subir es un sueño que ojalá podamos hacer realidad. Hemos competido con clubes históricos y con presupuestos muy superiores al nuestro. Está siendo una experiencia impresionante. Vicente siempre me dice que disfrute pero es imposible, sufro más que disfruto. Tengo encima en cada partido al cuarto árbitro porque no me puedo quedar quieto. No entraba en nuestros planes luchar por el ascenso y ahora que lo tenemos ahí, vamos a apurar todas las opciones".