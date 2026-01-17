Xerez CD - Águilas: duelo de la máxima altura en Chapín

Chapín acoge a partir de las seis de la tarde el partido de la jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación, un duelo por el liderato entre Xerez CD y Águilas, hasta el momento los dos mejores equipos de la categoría. Los números no engañan, jerezanos y murcianos tienen las mejores defensas del campeonato. Los de Adrián Hernández son los menos goleados del grupo y los de Galiano los segundos que menos encajan y el que menos en su estadio: De la Calzada sólo ha tenido que recoger dos balones desde dentro de su portería, si bien eso supuso las dos únicas derrotas del Deportivo como local. Por si fuera, poco el líder se presenta con el máximo artillero, un Chris Martínez que viene de hacerle un doblete al Linares Deportivo y que suma diez tantos y, además, ha firmado esta misma semana a Javi Castedo, segundo máximo goleador y al que se le dade maravilla Chapín: anotó el 0-1 de la victoria del Águilas la pasada temporada frente al Xerez DFC y la del Estepona este curso contra el equipo de Galiano.

Pero es que además, el Xerez CD tiene la posibilidad de acabar la decimonovena jornada de liga al frente de la clasificación, para lo cual necesita vencer a un Águilas que sólo ha perdido tres partidos esta temporada, dos de ellos a domicilio y que caía en su última salida a La Condomina frente al UCAM. Los aguileños se resarcían la pasada semana superando al Linares Deportivo, mientras que el Xerez CD también se daba un golpe de moral importante tras remontar en el descuento al Almería B, además de empezar el año 2026 ganando en Chapín por la mínima al Xerez DFC en un derbi al que asistieron casi 14.000 espectadores. Este domingo se espera igualmente una gran entrada en el Municipal para llevar a los suyos en volandas y lograr el reto de terminar la jornada en lo más alto.

Ambos técnicos, Diego Galiano y Adrián Hernández, se han apresurado en comentar que el partido es importante -los murcianos tienen dos puntos más que los azulinos- pero ni mucho menos se trata de una final. Tras el choque entre los dos primeros, quedarán 15 jornadas más, 45 puntos en liza y mucho terreno para recuperar en caso de derrota. Pero indudablemente, además de los puntos, está en juego la dosis de confianza con la que saldrá el equipo que sume los tres puntos, además de llevarse el golaveraje particular teniendo en cuenta que el partido de la primera vuelta acabó con empate sin goles.

Zequi Díaz ha entrenado por primera vez con el Xerez CD y podrá debutar la próxima semana en casa del Antoniano. / Jaime Benítez

En lo deportivo, el Xerez CD anunciaba este mismo viernes la contratación de Zequi Díaz, extremo diestro sanluqueño que se desenvuelve por ambas bandas y que se va a quedar sin debutar debido a que el club necesita dar una baja mayor de 23 años para cursarle la ficha, además de que sólo ha entrenado un día con sus nuevos compañeros tras su salida del Atlético Sanluqueño. Por lo demás, Diego Galiano está pendiente de la evolución de Adri Rodríguez, con un golpe en las costillas, y también de Chacartegui, que sigue arrastrando molestias por su fascitis plantar, aunque el técnico espera poder contar con ellos. En cuanto al equipo inicial, se prevén cambios y podrían entrar en el once los dos artífices de la remontada en Almería, Jaime López y Nané. El delantero cordobés entraría por Zelu mientras que para que el sevillano tenga hueco en el once Ricky podría pasar al lateral derecho o bien al banquillo si Galiano opta por mantener a Javi Rodríguez en la defensa.