Santiago Santizo Álvarez, árbitro del Xerez CD-Xerez DFC, no tuvo su mejor tarde en el derbi. Además de no señalar un penalti sobre Brian Triviño en el inicio del segundo tiempo, ha falseado el acta del encuentro.

No refleja los incidentes sucedidos al final del choque y, hasta el momento -aún puede hacerlo porque dispone de 24 horas- no ha realizado ningún anexo para explicarlos y no detalla la realidad de la agresión a Héctor Pizana. Una agresión que la propia Federación Andaluza ha condenado.

Refleja en el apartado de lesiones, en una explicación en la que omite palabras y signos de puntuación, literalmente: "En el calentamiento del partido el jugador Pizana Pascual, Héctor resultó lesionado en su Me comunica el delegado que se dirige al centro médico por presentar una herida sangrante en la frente sin poder llegar a determinar el motivo".

En cuanto a público, escribe "normal", y en otras observaciones o ampliaciones de las anteriores: "ninguna".

Por otro lado, en el capítulo dedicado a las deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones detalla: "Las instalaciones no presentan área técnica delimitada y no pudo ser subsanado antes del comienzo por parte del equipo local".