El Xerez CD ya tiene hora para el primer partido de la segunda vuelta

El Xerez CD acaba la primera vuelta del campeonato en el Grupo 4 de Segunda RFEF recibiendo en Chapín al Xerez DFC en el derbi local, encuentro que se disputa este sábado 3 de enero a las siete de la tarde y en el que los socios no tendrán que pasar por taquilla para presenciar un partido al que los primeros llegan en puestos de play-off de ascenso con 27 puntos, mientras que los que actúan como visitantes lo hacen con cinco menos y en la 11ª posición con 22 unidades, los mismos que el Puente Genil, que ocupa puesto de play-out y empatados también con Deportiva Minera y Linares Deportivo.

Si hace unos días se conocía el horario del primer partido de la segunda vuelta para el Xerez DFC, que recibirá a La Unión Atlético el 11 de enero a las 17 horas, ahora también se sabe el del Xerez CD en la primera salida del segundo ciclo de la temporada en un calendario que no es regular. De esta forma, si los azulinos abrían la temporada en Puente Genil, no lo hacen en la 18ª jornada contra los pontanos ni tampoco jugando como local. Al contrario, los de Diego Galiano se tendrán que desplazar hasta la capital del litoral almeriense para jugar contra el filial albirrojo.

En efecto, el club indálico ha establecido el día y la hora del encuentro, que será el 11 de enero a las 12 del mediodía en el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los azulinos viajarán el día previo para medirse a un Almería B que actualmente ocupa con 13 puntos la antepenúltima posición, estando a 9 unidades de la permanencia. Los almerienses sólo han ganado tres partidos esta temporada: Atlético Malagueño y Extremadura a domicilio y en casa sólo al Yeclano, experimentando una franca mejoría desde la llegada de Salmerón al banquillo, con el que ha sumado 9 de sus 13 puntos.

En la primera vuelta, el Deportivo ganaba en la sexta jornada al filial albirrojo con un solitario gol de Mati Castillo en los primeros compases del encuentro, teniendo ocasiones para sentenciar y sufriendo en el tramo final por lo incierto del resultado. Se trataba de la segunda victoria de la temporada de los de Galiano tras la firmada días atrás contra el Antoniano.

La pasada temporada, el Xerez CD caía derrotado en el Anexo de los Juegos Mediterráneos por 1-0 con un tanto del local Perovic a la media hora de partido. Los azulinos no realizaron un buen encuentro y se encontraban en pleno ecuador de una mala racha que duró seis encuentros -cinco derrotas y un empate- que rompieron contra el Águilas, curiosamente el próximo rival que recibirá en Chapín tras jugar en Almería y que es el actual líder y campeón de invierno.