El Xerez CD se impone al Chiclana por la mínima en su tercer test de pretemporada

El Xerez CD sigue invicto e imbatido en la pretemporada tras su tercer test. El Deportivo se ha impuesto al Chiclana, de División de Honor, por un solitario gol a cero y en propia puerta tras una buena internada de Adri Valiente, muy activo en la segunda mitad, a la hora de juego. Los azulinos han anotado 21 tantos en sus tres citas, aunque hay que tener en cuenta que se ha medido a adversarios de inferior categoría y no se pueden sacar grandes conclusiones. Contra los chiclaneros, los xerecistas, con defensa de tres, se mostraron espesos y no desplegaron el mismo juego que en sus anteriores compromisos.

Incidentes antes de empezar

El encuentro arrancó en el Huerta Mata con incidentes entre aficionados de ambos conjuntos, que se enzarzaron en una fuerte pelea que nunca tiene cabida en el mundo del fútbol y mucho menos en un amistoso. Y Checa, al igual que en sus dos citas anteriores, apostó por un once con variantes y, en esta oportunidad, se decantó por una defensa de tres, un esquema que es muy del agrado del nazareno, que ya ensayó la pasada pretemporada y por el que apostó en liga en algunos encuentros. De inicio salieron Isma Gil, Paco Torres, Josete, Del Río, Adri, Riena, Iago Díaz, David García, Sergio, Charaf y Armengol.

Armengol estira la pierna mientras el meta Morales ataja el balón. / Eduardo Rabaneda

El Xerez CD, que venía de golear con contundencia al Zona Sur y al Sherry Atlético, ya ante un rival de mayor entidad y con las piernas más cargadas por la acumulación de sesiones de entrenamiento, se mostró más espeso y no estuvo tan cómodo sobre el verde. Aun así, dispuso de algunas oportunidades para haber roto las tablas.

Iago Díaz fue uno de los xerecistas más incisivos y tuvo en sus botas un par de buenas acciones. En la primera, el extremo recién llegado del Recreativo de Huelva puso a prueba al portero y en la segunda, el disparo se le marchó fuera. David García también acarició el tanto en un lanzamiento directo de córner y Charaf tampoco acertó solo delante del guardameta Morales.

Mientras, los pupilos de Alfonso Cortijo, aunque se acercaban poco las inmediaciones de Isma Gil, defendían con todo y fueron capaces de mantener su portal a cero.

Los azulinos celebran el gol en propia meta del Chiclana tras una internada de Adri Valiente. / Eduardo Rabaneda

Gol anulado a Adri Valiente y 0-1

La segunda mitad arrancó con un once totalmente diferente en el Deportivo, pero también con la misma apuesta de tres centrales. En la portería salió Santos y por delante Ramón, Adolfo Romero y Geovanni, con Ulloa y Misffut en la medular junto a Arana, Adri Valiente en un carril, Perotti en el otro y Diego y Nané en punta.

Los xerecistas salieron más entonados y comenzaron a mostrarse superiores a su rival, el árbitro anuló un gol a Adri Valiente por fuera de juego y a la hora de partido, se rompieron las tablas. Una internada del joven Adri Valiente la mandó dentro un defensa en su intento de despeje. 0-1. Minuto 60.

Checa, enfadado, grita a sus jugadores desde la banda. / Eduardo Rabaneda

Checa, enfadado

Checa no estaba del todo contento con lo que estaba viendo sobre el verde y no paraba de dar instrucciones y de corregir posiciones desde la banda. El control era más de los suyos, pero no terminaban de finalizar las jugadas. Ni Nané, que se estrenaba tras haber dejado atrás unas molestias que le habían impedido disputar los dos encuentros anteriores, ni Diego Domínguez estuvieron acertados.

El encuentro se volvió algo espeso en la recta final, los locales no querían encajar más goles y hasta tuvieron una buena acción a balón parado con una falta directa en la frontal del área que no supo aprovechar. Sobre la campana, el Mera negó el gol a Perotti con una gran parada y el árbitro anuló un segundo tanto a Valiente por un nuevo fuera de juego. El colegiado Saúl González descontó dos minutos, pero el marcador ya no se iba a mover.

Los azulinos, tras este amistoso, tendrán el fin de semana libre y ya no volverán a entrenar hasta el lunes. La siguiente cita amistosa la tienen fijada para el viernes 2 de agosto contra el Racing Portuense en el José del Cuvillo.