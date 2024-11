Checa: "Es una de las salidas más complicadas"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, ha lamentado las bajas de Iago Díaz y Nané para el encuentro de este domingo en casa de la Deportiva Minera, la salida "más complicada" de la temporada ha juicio del técnico azulino, que ha elogiado a su rival advirtiendo de que posee jugadores de superior categoría. Checa ha comentado que después de una victoria que supuso cortar la mala racha la semana ha sido "más tranquila" y con respecto al juego, reconoció que contra el Águilas "no fue nuestro mejor partido" pero por otro lado se quedó con que el equipo dejó la portería a cero, algo que no ocurría desde la victoria contra La Unión en la cuarta jornada.

Para el entrenador azulino, el encuentro contra la Deportiva Minera es "muy difícil, un equipo que ha hecho un esfuerzo muy grande por tener jugadores e individualidades muy fuertes caso de Francis Ferrón, Omar Perdomo, Pipo, Arturo, mantiene el bloque del año pasado, han firmado a Petcoff, su capitán Brito... Son jugadores de mucho nivel, de superior categoría, no de Segunda RFEF, eso dice del potencial que nos vamos a encontrar allí, es un equipo que ha perdido un partido en casa y el año pasado dos, son muy fuertes en su campo y tenemos que ir preparados. Es cierto que hemos roto la racha negativa de resultados, pero es una salida muy complicada, pero vamos con el único objetivo como siempre de traernos los tres puntos".

Tras cinco jornadas en las que sólo se sumó un punto contra el Cádiz Mirandilla, el Xerez CD rompió la mala dinámica frente al Águyilas, lo que ha servido para poner algo de distancia con la zona de descenso y acercarse de nuevo al play-off, además de dar más tranquilidad al cuerpo técnico y la plantilla. Checa apunta que "tengo mucha suerte del grupo de jugadores que tengo, entrenan como animales, son jugadores que tienen muy claro su objetivo, son ambiciosos y suman siempre. Los resultados no estaban acompañando pero no han dejado de creer y esta semana llegó, son semanas más tranquilas por el resultado pero no dejan de ser buenas como todas las demás".

¿A estas alturas de campeonato prima el resultado por encima del juego? El técnico azulino comenta a este respecto que "creo que siempre el juego va con los resultados y hacemos nuestro juego para intentar ganar, es verdad que no fue nuestro mejor partido (contra el Águilas), pero también hicimos muchas cosas bien y sobre todo no sufrimos, ellos creo que chutaron un tiro entre palos en los 90 minutos y vimos el potencial que tenía el rival". Y es que dejar la portería a cero "era un objetivo claro que teníamos. No porque estuviéramos defendiendo mal como bloque, sino porque con poco nos hacían daño, más por acierto de los contrarios que por errores nuestros, pero nos estaba penalizando", apuntó.

El Deportivo suma nueve goles en contra, pero también es de los menos goleadores (9) y Checa cree que "podemos dar un pasito más en todo, podemos ir creciendo en todas las facetas del juego y sobre todo en ataque porque aquí se trata de hacer un gol más que el contrario" y con respecto a las bajas de Iago y Nané decía del primero que es "un futbolista muy importante no sólo para mí sino para el grupo, pero entrará otro y lo hará seguramente igual o mejor" y de Nané señaló que "venía arrastrando molestias desde hace unas dos o tres semanas y han ido a más y hemos decidido que pare. Buscaremos otras opciones, pero siempre con el mismo objetivo y de la forma que tenemos de pensar, creo que el que entre está igual de capacitado".