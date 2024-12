Juan Pedro: "Hemos sabido sufrir y defender para llevarnos los tres puntos"

Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, dio la rueda de prensa posterior al partido en Don Benito debido a la sanción de Checa, que siguió el partido desde la grada. El jerezano destacó el triunfo de su equipo ante un rival directo, aseguró que los azulinos supieron "sufrir y defender" los minutos finales cuando más apretó el conjunto extremeño y rompió una lanza en favor de Checa, "que es nuestro líder".

Pregunta.Juan Pedro, ¿puede hacer una primera valoración de lo que ha sido el partido?

Respuesta.Creo que ha sido igualado, donde nosotros hemos sido algo superiores, sobre todo en área contraria, en el primer tiempo; en el segundo no hemos llegado con tanta claridad y sin embargo hemos logrado que nos piten ese penalti para ponernos por delante. Al final, el equipo rival nos ha apretado, ha tenido sus opciones y hemos sabido sufrir, defender y llevarnos los tres puntos. Haciendo un balance global, son justos.

P.Victoria decisiva ante un rival directo.

R.Nosotros siempre salimos a ganar y quizá por esa ambición que tenemos y esas ganas de darle alegrías a la afición tenemos menos puntos de la cuenta. No somos un equipo que especula, no somos un equipo que va a esperar el fallo del contrario, vamos a por los partidos y hemos entrado en una dinámica de resultados malos, pero no en juego ni en generar ocasiones, aunque nos cuesta hacer goles y nos generan pocos y nos penalizan. Entiendo que esta victoria nos debe de servir para que los jugadores se suelten, sobre todo con balón, que tengan más confianza y que sigan creyendo en la capacidad que tienen. Hay que seguir trabajando, seguir creyendo y valorar el trabajo y el compromiso del grupo, del cuerpo técnico, del club y de nuestro único patrimonio, que es nuestra afición.

P.¿Era una victoria muy necesaria?

R.El fútbol es muy ingrato, se trabaja 24 horas al día para que se te juzga en 90 minutos cuando muchas veces los resultados no son los que te mereces. Necesitábamos esta victoria para seguir creyendo y romper esa dinámica negativa. Aunque la categoría está muy igualada, tenemos 20 puntos y estamos entre dos aguas, pero ningún equipo ha sido superior a nosotros y podemos conseguir lo que nos propongamos. Sólo necesitamos el apoyo de toda nuestra gente y que cambie la mala suerte que hemos estado teniendo. Hoy por ejemplo esa última acción que tienen ellos que podía haber acabado perfectamente en gol y te vuelves a Jerez con un punto.

P.El equipo afronta ahora dos partidos seguidos como local.

R.El calendario está ahí y es verdad que el equipo fuera de casa se muestra más suelto y en casa nos cuesta más. Sabemos que nuestra afición es exigente y tenemos una plantilla muy joven. Es difícil pedirle algo a la afición, pero haría un llamamiento a que tenga calma y apoye a nuestros jugadores, a nuestro entrenador, que es el líder dentro del club y todo el mundo está con él y está haciendo un trabajo y se ha ganado el respeto de todos. Se merece que estos partidos que tenemos en casa nos apoyen y que nos juzguen después del partido. Lo importante es que todos vayamos en una misma dirección, sé que es difícil.

P.Han vuelto Ricky y Del Río. ¿Qué valoración hace del partido de cada uno?

R.Estamos con bastante bajas por lesiones, nos cuesta montar una convocatoria pero está claro que cualquier jugador que sale compite como leones y es lo importante en esta categoría. Si de algo se caracteriza este grupo es porque no tenemos ningún futbolista que marque las diferencias, nosotros todo lo que conseguimos es por el trabajo en bloque, el éxito de este equipo es el trabajo colectivo.

P.¿La jugada del penalti a Armengol es un poco el reflejo de lo que es este equipo?

R.Nos gusta presionar arriba a los equipos, es verdad que el Don Benito no arriesga en salida de balón y no hemos podido exprimir una de nuestras virtudes, pero no somos un equipo que especula y si los equipos salen desde atrás hay que presionar, y hay que presionar de verdad como dice el míster y Armengol una de sus virtudes es esa, los defensas lo ven endeblitos pero mete pierna, choca es fuerte y ha conseguido sacar el penalti. Creo que ha habido antes uno parecido a Ulloa, que llevaba el balón en conducción.

P.Victoria con Juan Pedro en el banquillo.

R.Como siempre estamos para apoyar al entrenar y él ha dirigido al equipo y ha decidido los cambios y la alineación y yo soy una persona más que me ha tocado estar de pie en lugar de estar sentado. Es una satisfacción, pero no hay que darle importante, los protagonistas son los jugadores, los que han salido de inicio, los que han jugado después, los que se han quedado en el banquillo y los que están fuera por lesión o sanción, el trabajo en bloque.

P.Pese a la distancia y ser el partido por la tarde, ahí estaban unos 100 aficionados del equipo.

R.Siempre agradecidos. Nuestro único y gran patrimonio es nuestra afición, da igual el día, la hora, la distancia... Cuando conseguimos éxitos lo celebramos con ellos y con euforia y cuando no ganamos lo sufrimos y lo pasamos muy mal sobre todo por ellos porque queremos darle las máximas alegrías y porque queremos devolver a este club y este escudo el sitio que perdimos hace mucho tiempo y que merecemos por ciudad, por afición y por historia.