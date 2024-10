El Xerez CD debe ganar el derbi al Cádiz Mirandilla para recuperar el liderato

Jerez/El Xerez CD recibe este domingo (18:00) en Chapín al colista Cádiz Mirandilla en un compromiso siempre especial, al que algunos llaman derbi y al que otros hasta les molesta esa denominación. El Deportivo recibió una lección de realidad la pasada jornada en Lebrija al caer por 1-0 ante el Antoniano con un gol de penalti y en esta séptima jornada debe imponerse al filial amarillo si quiere conservar la primera posición que ha venido ostentando en las últimas fechas y que ha perdido este sábado con la victoria del Deportiva Minera en su visita al Recreativo Granada (0-2) en el único encuentro adelantado. El combinado murciano ahora mismo es el nuevo líder y manda en la clasificación con catorce puntos, por los doce de los azulinos.

La trayectoria de los xerecista invita al optimismo en casa ante un rival que no ha ganado todavía y que sólo ha arañado dos puntos, aunque los dos han sido lejos de El Rosal, en Don Benito y en Torremolinos la pasada jornada. El cuadro de Checa, eso sí, debe mostrar una buena versión si quiere superar a un cuadro inexperto en la categoría, porque los futbolistas son muy jóvenes y la mayoría no ha jugado en la categoría, pero con calidad, bien físicamente y que juega al fútbol. Checa no se fía y ya en su rueda de prensa previa al partido lo advirtió: "Confianza cero".

Para este compromiso, vuelve a ser baja Miguel Reina, que continúa recuperándose de su lesión de rodilla, pero está listo ya Diego Domínguez, una de las novadedes de la lista junto a Charaf, que fue el gran ausente de la pasada jornada. En esta oportunidad también ha habido sorpresas, ya que se han quedado fuera dos habituales, el lateral Del Río y el centrocampista Ulloa y tampoco ha entrado el extremo sub-23 Sergio López. Vuelve Adri Valiente y aún no está listo el joven portugués Rúben Furtado.

Cambios a la vista

Checa no terminó contento con el partido que su equipo perdió en Lebreija ante el Antoniano y advirtió que "para ganar hay que hacer más cosas bien", así que los cambios en el once para plantar cara en Chapín al filial amarillo están garantizados. De hecho, hasta Isma Gil podría volver a la titularidad en la portería, puesto que Santos ha disputado ya tres encuentros y el técnico rotó con el madrileño tras jugar tres citas.

Contra el Antoniano apostó por línea de tres y en casa se plantea recuperar la defensa de cuatro, con lo que Paco Torres o Ramón volverán al lateral derecho junto a Josete y Geovanni en el centro de la zaga y Ricky en la izquierda. En la medular, sin Ulloa ni Reina, Adri Rodríguez y David García con Charaf por delante pueden encargarse de la sala de máquinas, con Diego, Iago Díaz y Nané arriba.

Antecedentes

Hasta que el Xerez CD no aterrizó en Tercera en la campaña 13/14, el Deportivo no se había medido nunca al filial amarillo y, desde entonces, lo ha hecho en diez oportunidades en Primera Andaluza, División de Honor y la mencionada Tercera y no se le han dado demasiado bien esos encuentros. De este modo, será el primer enfrentamiento en esta categoría. El cuadro cadista le tiene tomada la medida a los azulinos, ya que de esas diez citas sólo han ganado dos y sumado tres empates, con cinco derrotas en el resto de partidos. El Cádiz Mirandilla ganó en su última visita a Jerez, en la temporada 18/19, con un tanto de Sergio, mientras que el 10 de febrero de 2019 se jugó en El Rosal el último choque entre ambos equipos (0-0).