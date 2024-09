"El Xerez es el Real Madrid de la Segunda RFEF"

Juan Luis Gil Zarzana, presidente del Xerez CD, ha hecho balance del primer mes de competición, en el que su equipo ha sumado tres victorias y el único tropiezo, en Chapín, contra el Estepona, que se llevó los tres puntos en el descuento con un disparo desde el centro del campo después de una pérdida de David García. El dirigente azulino cree que, por méritos, el equipo debería llevar pleno de victorias y estar en lo más alto de un liderato que ahora comparte con el Linares Deportivo.

Pregunta.Se han disputado las cuatro primeras jornadas. ¿Qué balance hace?

Respuesta.Un balance superpositivo, aunque podríamos llevar doce de doce si el fútbol hubiese sido justo porque contra el Estepona fue el mejor partido que hemos jugado, tuvimos muchas ocasiones y sin embargo no sólo no sumamos un punto sino que es el único que hemos perdido.

P.¿Esperaba estar tan arriba?

R.Viendo la pretemporada, sabía que a cualquiera le iba a costar superarnos, el equipo está muy compacto y más que individualidades somos un equipo, es una gran labor de Checa y su cuerpo técnico, juegan cualquier balón como si fuera el último.

P.¿Ve al equipo arriba toda la temporada?

R.Yo lo recalco, el equipo va a estar luchando por estar arriba y aunque me llamen loco, estoy seguro de que vamos a luchar por quedar primeros. Hemos hecho las cosas profesionalmente muy bien, aunque económicamente nos hayamos tenido que ajustar a lo que teníamos. Muchos jugadores prefieren estar aquí incluso cobrando la mitad que en otros sitios y eso es por la marca Xerez. Nuestra marca es muy fuerte, por eso suenan tantos inversores, a mí todos los días me llama gente que quiere estar aquí con nosotros y para mí eso es un orgullo. Queramos o no, el Xerez Club Deportivo es el Real Madrid de la Segunda RFEF e incluso de la Primera.

P.¿Dónde queda entonces el mensaje de Checa de objetivo 42 puntos?

R.Aquí cada uno tiene su manera de pensar y creo que el míster hace bien, pero todo el mundo me conoce y sabe que antes que presidente soy aficionado y muero por esto y viendo lo que estoy viendo, digo sinceramente lo que pienso.

P.La afición está entregada...

R.Ese es el verdadero patrimonio del Xerez Club Deportivo, además de nuestro escudo, que es lo más grande que existe. Por eso los jugadores quieren venir aquí, porque se sienten futbolistas. Faltaba esa credibilidad de que los jugadores cobrasen y hemos conseguido la estabilidad. Hoy en día, todo el mundo quiere jugar en el Xerez. Mucha gente me dice "Titín, gracias a vosotros el Xerez está vivo" y yo les digo que no, que el club está vivo gracias a su afición. Quizá sí siga viva la sociedad anónima gracias a nosotros, pero nunca van a poder acabar con el Xerez porque ahí están sus aficionados, con un sentimiento brutal por su equipo.

P.¿Qué hay de Migue García, ha variado su situación?

R.Nos gustaría que compitiese en algún equipo aunque siga entrenando con nosotros, hemos visto varias opciones de equipos que puedan aceptar eso, pero es difícil. Lo veo cada vez mejor y si llega diciembre y hay que tirar de él se haría. La última palabra la tiene él si quiere ir a jugar a algún equipo ahora, pero nosotros tendremos la última a la hora de decidir si está al cien por cien para poder hacerle la ficha.