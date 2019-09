Adri Rodríguez, centrocampista del Xerez DFC, se convirtió durante la pretemporada en uno de los azulinos con menos fortuna. Una rotura fibrilar le impidió trabajar junto al resto de sus compañeros durante prácticamente toda la preparación y ha llegado al inicio de Liga justo. Tanto, que no fue titular ante el Antoniano ni tampoco en Rota, cuando es uno de los azulinos que más partidos y más minutos ha disputado desde que aterrizó en la entidad hace dos campañas.

Ahora, ha dejado atrás su lesión y se encuentra a las órdenes de García Tébar para regresar a un once en el que no es fácil entrar. Asume que hay mucha competencia y es de los que piensan que la plantilla de esta temporada es mejor que la del pasado curso. Igualmente, lamenta la derrota en el Navarro Flores, espera que el equipo no cometa más errores y asegura que "las ligas no se ganan por nombres".

-¿Ha asimilado ya el equipo la derrota ante el Rota?

-Poco a poco. Es una semana diferente, estamos entrenando mañana y tarde porque no jugamos, es una semana para recargar las pilas. No sé si se puede interpretar como castigo esta planificación de los entrenamientos, puede que sí y puede que no, depende cómo se mire pero es que en Rota en la primera parte no estuvimos bien. De todos modos, no me gusta hablar mucho de ello porque no estaba en el campo y desde fuera se ve todo fácil.

-¿Qué no se hizo bien en el Navarro Flores?

-Como he comentado, en la primera parte algunas cosas. Sin concentración y sin intensidad no se puede ganar un partido, el escudo no gana partidos, es imposible. Hay que estar metidos en el partido desde el minuto uno porque esto es Tercera División. Las ligas no se ganan por nombres. Hay que trabajar duro semana a semana.

-Un revés como el de Rota, mejor cuanto antes...

-Lo mejor es que nunca lleguen, aunque qué duda cabe que es mejor ahora que cuando se necesiten los puntos obligatoriamente.

-¿Cómo se encuentra tras superar la lesión?

-Ya estoy bastante bien, aunque me da coraje no haber empezado la Liga como a mí me gusta, no estoy habituado a perderme partidos pero ya estoy a disposición del míster si lo ve conveniente. Espero estar en Pozoblanco al cien por cien.

-¿Está complicado ser titular en el equipo esta temporada?

-Bastante. Confío en mis posibilidades, como imagino que cada compañero confiará en las suyas. Espero aportar todo lo que pueda al equipo.

-El reto es el 'play-off', ¿cómo lo ve?

-Está claro que el objetivo es meternos en la liguilla y luego, si podemos, quitarle el primer puesto a los equipos que estén arriba pues a luchar por ello, ojalá.

-¿Qué diferencias encuentra entre la plantilla de la pasada campaña y la actual?

-Diferencias las hay. Creo que hay más nivel. Al final, los equipos normalmente se mejoran, se deja lo que está bien y se intenta mejorar lo que hay que que corregir. No obstante, los resultados se verán al final de temporada. Los resultados serán los que dicten sentencia.

-Ascendieron al final Cádiz B y Algeciras, dos de los equipos más fuertes del Grupo X de Tercera, ¿qué opinión tiene sobre la categoría esta temporada?

-Creo que la pasada temporada el grupo era mucho más fuerte. He jugado seis años en Tercera División y para mí, el del año pasado fue el grupo más duro que me he encontrado.

-La afición siempre está ahí, no se le puede pedir más...

-Eso lo he hablado con Bello estos días, que no es normal el apoyo que tenemos en cada partido tanto en casa como fuera. Es un lujo estar en este equipo. Por mí, los diez años que me pueden quedar de fútbol me los pasaría en este equipo.

-¿Duelen más los fallos cuando el equipo está respaldado por una masa social tan importante?

-Por supuesto. No nos podemos ir tranquilos, da coraje perder por nuestra afición. Quieras o no, la gente no se va feliz, no se va a gusto después de ver perder al equipo por haber tirado el partido por una mala primera mitad.