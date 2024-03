Carri: "El equipo está con ganas y con marcha, quiere más"

El Xerez DFC logró el domingo en el Antonio Puerta ante el Gerena un importante triunfo por 0-1 con una diana de Carri en la recta final de la primera parte, que le ha servido para consolidarse en la cuarta posición de la tabla y para presentar de forma más que seria sus credenciales al play-off. Le saca ya tres puntos al quinto y al sexto, Ceuta B y Utrera, que suman 39 puntos por los 42 que atesoran los azulinos. El resto de plazas están lejos de su alcance, ya que el Pozoblanco es tercero con 50 y Ciudad de Lucena y Xerez CD atesoran 54 y 56, respectivamente.

Cada vez que los xerecistas saltan al verde hay un jugador sobre el que recaen gran parte de las miradas de todos por lo que está llamado a aportar al equipo tanto por su calidad como por su experiencia, José María Carrión 'Carri'. En Sevilla fue determinante, anotó el tanto del triunfo, tuvo más opciones de marcar y se convirtió en el faro junto a Rafa Parejo y Álvaro Martínez.

El centrocampista azulino se ha mostrado feliz por el partido y ha destacado que "sabíamos lo importante que era este encuentro, el míster nos explicó que había muchos enfrentamientos directos entre los de arriba esta jornada y que los resultados nos podían beneficiar. Desde el minuto uno fuimos a por los tres puntos, no nos achicamos y no nos metimos atrás. El equipo había trabajado durante la semana muy bien, concienciándonos del tipo de campo en el que íbamos a jugar, que era muy pequeñito, y se vio a un equipo maduro".

Sobre su gol, el sexto esta temporada, resalta que David Sánchez le había dado consejo e instrucciones durante la semana para que aprovechase sus cualidades. "El míster me recalcó que tenía que aprovechar mi disparo y las acciones a balón parado y tuve la suerte de mojar y encima de ganar, que era lo más importante. Y en cuanto al número de goles, creo que fue mi sexto aunque me quieren quitar el de La Palma de córner. Estoy contento con la cifra y espero ampliarla".

El equipo ha presentado ya sus credenciales al play-off, lleva cuatro semanas en la zona noble y es cuarto. Bajo su punto de vista, "la victoria era muy importante para asentarnos ahí arriba. No me gusta mirar a los rivales, soy de los que piensan que si mi equipo está bien, no me preocupa nada. Y mi equipo esta con ganas, con marcha y quiere más marcha".

La competición en Tercera esta jornada se detiene para que la selección andaluza pueda disputar la final a cuatro de la Copa de las Regiones UEFA en Las Rozas y el azulino es de los que piensan que "puede que después de encadenar dos triunfos seguidos no sea lo mejor, pero nos va a venir bien para descansar, coger más energía, recuperar a algunos jugadores lesionados y afrontar mejor los últimos nueve encuentros que restan".