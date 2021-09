Julio Cobos retocará el once del Cacereño para recibir al Xerez DFC

La expectación para el encuentro de este domingo en el Príncipe Felipe (18:00) entre CP Cacereño y Xerez DFC ha aumentado y tanto el equipo como su afición esperan con ganas una cita que saben va a ser complicada.

Julio Cobos, técnico del cuadro extremeño, no se fía del combinado azulino y resalta que "me preocupa que nos podamos confiar. Fácil no va a ser el encuentro, cuentan con jugadores expertos como Bello o Máyor, y con otros jóvenes con hambre y ganas de seguir creciendo. Jugamos en casa y tenemos ganas de hacer las cosas bien ante nuestra afición, pero, insisto, no nos podemos confiar. Llegan heridos y nos lo van a poner complicado".

Bajo su punto de vista, el Xerez DFC es "un buen equipo, que ha realizado una buena pretemporada, ha logrado muy buenos resultados. Se llevó un varapalo importante en el primer partido de Liga porque perdió 1-5, pero cualquiera que viera el partido sabe que el resultado es engañoso. Se adelantó en el marcador, le empataron y luego hubo dos penaltis y uno acabó con la expulsión de un jugador que cometió una acción que un futbolista nunca debe hacer. Es un equipo muy parecido a nosotros en muchos aspectos".

Cobos ha asegurado que realizará pocos cambios, pero sí que va a retocar el once que presente ante el Xerez DFC respecto al que ganó 1-2 el pasado fin de semana en Vélez. De entrada, al lateral derecho volverá Espinosa, en la banda izquierda puede estar Andújar, el autor de los dos tantos del triunfo, y en punta también es probable que dé entrada a Carlos Fernández.