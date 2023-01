David Agudo y Cheikh, "muy orgullosos" tras su llegada al Xerez DFC

David Agudo y Cheikh han sido presentados este jueves como nuevos jugadores del Xerez DFC en las instalaciones de la Clínica Beiman Jerez en Guadalcacín en un acto al que han acudido responsables del centro médico y Jesús Viloita, presidente azulino, junto Marc Domínguez, secretario técnico azulino. El dirigente ha agradecido a Beiman, que ofrece descuentos a los socios azulinos, su respaldo y les ha recordado que "esta es nuestra casa y Chapín, la vuestra. Gracias por apoyarnos y esperamos que esta situación se prolongue durante muchos años tanto por el trato profesional como humano que nos ofrecéis". El mandatario xerecista también ha agradecido a los dos jugadores su predisposición porque "han puesto mucho de su parte para venir a nuestro club, les deseamos mucha suerte".

Agudo, que procede del Socuéllamos, también agradeció al club su interés y desveló que "estaba comprometido con otro club y en el mercado de invierno no es fácil, pero el interés de ambas partes por cerrarlo ha sido mutuo, todo ha ayudado. Han sido semanas complicadas, allí estaba bien en lo deportivo, lo había jugado todo, pero uno tiene una vida, no estaba bien y por eso decidí salir, ahora estoy en el lugar en el que deseaba estar".

La pasada temporada ya visitó Chapín con el Don Benito y tenía referencias del Xerez DFC, así que "estoy muy contento por todo. Los compañeros y la gente del club me han acogido con los brazos abiertos. Cuando llegas a un club nuevo en diciembre es de agradecer, lo más importante es adaptarte cuanto antes para rendir al cien por cien y es lo que estoy intentando, escuchar mucho, mirar mucho y hablar poco".

Agudo: "Me he puesto el 9 porque quiero marcar goles, pero no me pongo cifra"

El atacante extremeño lleva ya dos semanas trabajando con el equipo y su competencia con Gianluca Simeone la califica de "sana, los dos luchamos por el mismo objetivo, mirar hacia arriba con el Xerez. He llegado en una situación buena, me encuentro en una buena dinámica y es lo que tenemos que aprovechar. Hay que mirar hacia arriba, marcar goles e intentar aportar lo que no había. Me he puesto el 9 porque quiero marcar goles, mi intención es esa, sumar para el equipo. Quiero marcar el mayor número posible, pero no puedo ponerme cifras, entre otras cosas porque no depende sólo de mí, esto es un grupo, ojalá sean muchos y sirvan para ganar. He pasado por muchos equipos y en todos me ha ido fenomenal, soy sensato en el vestuario, todos los tenemos que ganas las cosas".

Domínguez resaltó sobre Agudo que "el futbolista ha mostrado una gran predisposición y unas ganas enormes por venir a nuestro club y se lo tenemos que agradecer. Se trata de un jugador que nos va a aportar lo que estábamos buscando, aunque de entrada no parezca que no ilusiona tanto como otros llegados en verano, trabajo, ímpetu, buscar espacios y entrega durante los noventa minutos. Se va a complementar bien con Gianluca".

Cheikh: "Mi sueño es ser futbolista profesional y aquí tengo una gran oportunidad"

El joven Cheikh también se mostró orgulloso y encantado. "Desde el primer momento lo tuve claro, quería venir aquí. Hablé con mi familia y mis amigos y todos me comentaron lo mismo, no tenía dudas. Las negociaciones fueron complicadas, pero todo se solucionó". El centrocampista senegalés ha jugado en muchas posiciones y "me da igual, estoy para ayudar al equipo y jugar en la posición en la que el entrenador lo estime oportuno. Me apaño en todos lados".

Ha dado el salto del Coria de Tercera RFEF a una categoría superior y "se nota, el nivel es superior. Intentaré adaptarme lo más rápido posible. Mi sueño siempre ha sido ser futbolista profesional, estoy trabajando para ello y aquí tengo una gran oportunidad para conseguirlo. Me han acogido muy bien y estoy muy contento".

En cuanto a Cheikh, el técnico azulino subrayó: "Las negociaciones con el Coria fueron más complicadas, pero hay que recalcar la predisposición que mostró el jugador para venir. Es un futbolista joven, de proyección para el club, y lo que pedimos a todos es paciencia con él, tenemos que transmitirle tranquilidad, aún está en proceso de formación para seguir creciendo, pero en un futuro no muy lejano, los números están ahí en el Grupo X, nos va a dar muchas alegrías. Es un agitador de los partidos, tiene gol y diferente a lo que tenemos en plantilla".