"Debemos ser fuertes de cabeza y recuperar esa alegría y verticalidad que teníamos"

Xerez DFC y Ciudad de Lucena disputan este domingo (18:00) uno de los partidos más atractivos de la jornada y hay en juego tres puntos vitales para ambos. Cara a cara, quinto contra segundo. David Sánchez, entrenador azulino, asegura que el encuentro es muy importante, destaca el potencial del rival y asume que su equipo ha perdido en las últimas jornadas alegría, energía y la velocidad y que todo se debe a un tema mental. De todos modos, apuesta por recuperar las buenas sensaciones y sumar tres puntos ante un gran rival, con un "platillón y unos números impresionantes".

–¿Cómo espera la exigente cita ante el Ciudad de Lucena?

–Los números dicen que junto al Xerez CD es el mejor equipo de la categoría. Afrontamos un partido complicado, ante un buen rival, con un entrenador con mucha experiencia, sólido, capacitado para jugar y defender. Se adapta a todo y esos son sus puntos fuertes. Venimos de una semana muy muy complicada personal y colectivamente, hemos sido muy autocríticos porque no nos vale lo que estamos haciendo fuera de casa. Es cierto que fuimos mejores que el Ayamonte y tuvimos ocasiones para ganar, pero no las metimos. Además, creo que hemos perdido un poquito ser ese equipo dinámico, veloz, alegre... Entiendo que el año es muy largo y que el trabajo, a veces, no da sus frutos, pero tenemos que ser fuertes de cabeza. Esa ha sido un poco la semana. He sido muy autocrítico conmigo mismo porque hay que darle otra vuelta de rosca a esto, quedan once partidos y muchos puntos por delante.

–(...)

–Estamos contentos porque llevamos dos semanas seguidas en play-off, que hasta ahora no lo habíamos conseguido, sólo hemos perdido un partido de los últimos catorce, pero no nos llega. Son buenos números, pero fuera de casa nos está costando mucho y debemos adaptarnos mejor al campo, al contexto y recuperar esa alegría, ese entusiasmo y esas ganas de ganar, que las tenemos, pero hay que demostrarlas. Es todo un poco mental, hicimos partidos muy buenos y no logramos el objetivo de ganar. Analizando el partido con mi cuerpo técnico es un poco eso, nos falta esa alegría, esa chispa, esa verticalidad, esa energía que se pierde por momentos durante el año. Llevamos semanas detectando esos problemas y en estos días hemos sido más duros, más claros y más transparentes con los vídeos que les hemos mostrado. Hay que seguir dando pasos adelante, eso es lo que hay que mejorar. De todos modos, somos positivos, estamos en play-off, esta jornada nos medimos a un rival de arriba y podemos demostrar nuestro nivel ante nuestra gente y en nuestro campo. Quedan once jornadas y ya lo comenté antes de Ayamonte, no somos fiables en los resultados continuos aunque somos un buen equipo, que hace cosas bien y que debe mejorar. Seguramente, llegaremos peleando al final con el resto de rivales que están ahí.

Reto "Es un partido bonito, ante un rival que lleva arriba todo el año y con unos números increíbles, sería importante sumar más tres"

–El rival llega con importantes bajas, ¿es el mejor momento para enfrentarse a ellos?

–En eso no me fijo. Nosotros hemos tenido también bajas en otras jornadas y hemos ganado. Al final, el Lucena tiene un plantillón, lo está demostrando y sus números son impresionantes y eso no los han conseguido once jugadores, lo han logrado todos, los que juegan, los del banquillo y los que se quedan hasta sin convocar, algo que nosotros no podemos hacer porque la plantilla es reducida. Insisto, nos vamos a enfrentar a un buen equipo, con un buen entrenador, con mucha experiencia. Será un encuentro complicado, pero estamos capacitados para enfrentarnos a ellos, para hacer nuestro partido, recuperar nuestras señas de identidad y estar cómodos con el balón, que fuera nos está costando y hay que sumar de tres fuera, que no lo hacemos desde Conil.

–¿Es el Ciudad de Lucena por su potencial un rival idóneo para recuperar las sensaciones?

–Creo que no. Hace dos jornadas nos medimos al Coria y antes de la hora de partido íbamos 3-0, lo que sucede es que después el equipo tiene esa bajada mental de cinco o seis minutos y ellos llegaron dos veces y las metieron. Insisto, es cuestión mental y en eso estamos trabajando con ellos esta semana y yo también soy muy autocrítico conmigo mismo. Tenemos que mejorar muchas cosas si queremos estar en play-off y luego tener la posibilidad de pelear por ascender. Los jugadores hacen buen trabajo, intentan hacer siempre lo que les mandamos, pero hace falta un punto más, ese punto que tuvimos durante meses.

La grada "Necesitamos a los aficionados, sé que van a estar y que nos van a apoyar; espero los jugadores hagan un buen partido para que se sientan orgullosos de ellos"

–Su equipo en casa sí es fiable, ¿es un punto a favor?

–Somos el único equipo que aún no ha perdido en casa, que es difícil, pero es un tema que no hay que hablar muy fuerte. Nos enfrentamos a un gran equipo, pasaremos por momentos malos y le hemos transmitido a los jugadores que pasaremos por momentos malos en los que nos encerrarán y nos cuesta cuando nos pasa eso. Volvemos al punto de partida, tenemos que ser fuertes mentalmente. Es un partido bonito, ante un rival que lleva arriba todo el año y con unos números increíbles, los que estamos fuera valoramos mucho los puntos que llevan. Para nosotros sería muy importante sumar más tres y recuperar esa alegría y esa energía que teníamos en el campo.

–El partido ha sido declarado día de ayuda al club, ¿qué respuesta espera de la afición?

–Nosotros no podemos pedirle nada, al revés. Lo único que le puedo decir es que confíe, que nos apriete, que nosotros también nos enfadamos mucho cuando empatamos, cuando perdemos y cuando no hacemos buenos partidos. No podemos pedirle nada porque vamos a Ayamonte y nos apoyan y en Chapín siempre hay buen ambiente. Entiendo que el objetivo que nos marcamos en verano no lo estamos cumpliendo, que era luchar por ser campeón, aunque ya dije que no teníamos plantilla para eso. Lo que sí aseguro es que tenemos plantilla para pelear por el play-off y tenemos que ir todos a una. Necesitamos a los aficionados el domingo y, como siempre, sé que van a estar y que nos van a apoyar. Durante el partido seguro que le pegan a los jugadores ese empujón que necesitan. Los veo muy involucrados, con ganas de lograr el objetivo y si estamos juntos y remamos hacia el mismo lado es mucho más fácil. Esperamos que haya un buen ambiente y que los jugadores hagan un buen partido para que se sientan orgullosos de ellos.