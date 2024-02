El Xerez DFC acelera su puesta a punto en el Pepe Ravelo para recibir al Lucena

El Xerez DFC sigue con su puesta a punto de cara al importante compromiso de este domingo (18:00), decretado día de ayuda al club, ante el Ciudad de Lucena. Se trata de una auténtica reválida para el cuadro de David Sánchez, que la pasada jornada arañó un punto (1-1) insuficiente en su vista al Ayamonte, pero que le permitió conservar la quinta plaza (36 puntos) y seguir en puestos de play-off en el Grupo X de Tercera RFEF. Recibe al segundo clasificado, que recuperó la senda del triunfo ante el Bollullos (2-0) tras dos empates seguidos y persigue al Xerez CD, que manda en la tabla con 53 puntos por los 51 de los aracelitanos.

Los azulinos cuando juegan en casa suelen entrenar en Chapín los jueves, pero esta semana han visto alterado su plan de trabajo y han trabajado sobre el verde del Pepe Ravelo. El próximo jueves 21 de marzo se disputa en el Municipal un encuentro amistoso entre las selecciones sub-21 de España y Eslovaquia y la RFEF ha solicitado al Ayuntamiento que el césped se encuentre en las mejores condiciones posibles.

Deportes ha comenzado a tratarlo y para reservarlo al máximo sólo va a permitir tanto a Xerez DFC como a Xerez CD, que también utiliza el estadio una vez a la semana cuando actúa como local, disputar sus encuentros, aunque la Española tampoco estaba por la labor de permitirlo. Además, aprovechará para optimizar su estado la semana entre el 11 y el 17 de marzo, que no hay competición en Tercera RFEF porque se disputa la final a cuatro de la Copa de las Regiones UEFA, en la que Andalucía se medirá a Aragón en una de las semifinales.

David Sánchez, que no terminó nada contento tras las tablas en el Ciudad de Ayamonte, volverá a tener esta semana casi con total seguridad la baja de Antonio Oca, que sigue mejorando, pero aún no está al cien por cien. Mientras, el extremo Álvaro Garrido, que no jugó en tierras onubenses por unas molestias, ya entrena con normalidad con el grupo. Beny, por prescripción médica, es la única ausencia segura.

De cara al once, tras la imagen mostrada en Ayamonte, lo normal es que el técnico xerecista le dé una vuelta de tuerca y realice al menos un par de cambios para plantar cara a un potente rival, especialmente fuera de casa, pero que se va a presentar en Chapín mermado.