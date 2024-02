"Si pensamos que el partido ante el Coria va a ser fácil, nos equivocamos mucho"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, admite que la semana ha sido complicada para su equipo después de la derrota encajada en La Palma tras once jornadas sin ceder y que, además, les sacó de los puestos de ascenso. Ahora, reciben al colista Coria y ha tenido que trabajar para levantar la moral de sus jugadores. No se fía del cuadro ribereño, recuerda lo que sucedió en la primera vuelta, considera el choque como una final y da un toque de atención a sus jugadores: "Si no le dan la importancia máxima se equivocan, vamos justos en la clasificación y es una final".

–¿Es un partido trampa el enfrentamiento ante el colista Coria?

–Si nos relajamos el domingo significará que no somos conscientes de la situación en la que estamos. Venimos de una derrota dura, en una semana en la que se nos había puesto todo de cara con los resultados de los rivales y no pudimos aprovecharla como otras veces. Si pensamos que este partido va a ser fácil, nos vamos a equivocar mucho. Nos vamos a medir a un buen equipo, aunque sea último, allí nos metieron tres goles y la suerte que tenemos es que el fútbol nos da la posibilidad de sacar adelante este encuentro, de sumar más tres y de quitarnos un poco la espinita de la pasada semana.

–¿Es un enfrentamiento de paciencia?

–No sabemos qué tipo de planteamiento harán, nos hemos encontrado con rivales que han cambiado sus esquemas para medirse a nosotros, así que no lo sé. Lo que sí sé, y la dije en el partido de la primera vuelta, es que es un bloque que aunque vaya el último no tira la toalla, es aguerrido y va, va y va. Tiene sus carencias, como todos las tenemos, y tendremos que salir fuerte. Y si no tenemos la suerte,ntar como en partidos anteriores, de adelantarnos rápido sí que debemos tener paciencia para intentar generar peligro y marcar, que sería importante.

–Ha comentado la importancia que tiene el partido ante el colista, ¿cómo lo encaran sus jugadores?

–Si no le dan la importancia máxima se equivocan. Le hemos hecho ver la importancia que tiene esto, vamos muy justos en la clasificación y saben que algún tropiezo más nos perjudicaría mucho. Este rival y el de la próxima semana, por no haber hecho el trabajo antes nos lo tenemos que tomar como una final. El que no se tome las cosas así, pues si hay que quitar a alguno antes del descanso lo haremos sin problemas. Creo que son conscientes de lo que nos jugamos, tenemos que salir a tope a por los tres puntos.

–El equipo se estaba mostrando fuerte en defensa y en los dos últimos partidos ha recibido dos goles en despistes a balón parado...

–Sí, esa es la realidad. Con el Sevilla C nos remataron dentro del área pequeña y el otro día nos marcan en una falta lateral, que no lo es, pero está mal defendida. La barrera no se mantiene recta hasta el último momento, el jugador de la corta creo que pudo haber hecho algo más y cuando pasa el balón de esa zona tan fuerte, puede pasar cualquier cosa. Dio en el palo y entró y Matías tuvo tiempo para reaccionar.

–¿Qué le falta al equipo en ese tipo de acciones?

–Es algo que en algunas ocasiones lo hemos entrenado mucho para darle importancia y nos han marcado y en otras hemos entrenado poco para restársela y ha sucedido lo mismo. Esto es fútbol, el otro día nos ganó La Palma con dos tiros entre los tres palos. De todos modos, ahí tenemos que mejorar, puede ser falta de concentración, algo de relajación... El gol de La Palma llegó en nuestro mejor momento, empezamos bien, atacando mucho y en una salida de balón de ellos llegó esa falta lateral que nos hizo mucho daño.

–¿Cómo ha notado a la plantilla después de romper la dinámica de once jornadas sin perder y de salir de la zona de play-off?

–Jodida, como el cuerpo técnico. Acabamos mal, pero son nuestros jugadores y los tenemos que apoyar, animar y motivar y nos está costando mucho este año lograr eso todas las semanas. Nos ha tocado esta temporada vivirlo así y estamos haciendo un esfuerzo. Creemos que están motivados, pero son jugadores. La pasada semana si hincharon de correr, tuvieron ocasiones y no fueron capaces de empatar o ganar y en la cabeza pesa, no es fácil. El cuerpo técnico está ahí para animarlos, que confiamos mucho en ellos. El domingo tenemos la opción de sumar otra vez más tres y de irnos contentos a casa, llevábamos once partidos sin perder y nos dolió por todo lo que supuso. Era una oportunidad importante y no supimos aprovecharla, como el día del Pozoblanco, que nos podíamos haber enganchado a la tercera plaza. Han habido esta temporada tres momentos claves y no los rentabilizamos. El mensaje que les lanzo es el de seguir trabajando para tener una cuarta oportunidad para engancharnos de verdad.

–El Xerez DFC encara unas jornadas vitales, en las que se mide a los dos últimos para luego recibir al Ciudad de Lucena, ¿qué significaría no sumar seis de seis?

–Esto ya no para, tenemos que ganar estos partidos y también al Ciudad de Lucena para seguir ahí en la pela. Estamos centrados en el partido del domingo, que es importante después de una derrota lograr una victoria rápido. A partir de ahí, pensaremos en la siguiente cita. Desde el primer día, vamos semana a semana. Insisto, les hemos transmitido lo importante que es ganar para quitarnos la espinita de La Palma y conservar las opciones de estar entre los mejores.

–Ha arrancado el proyecto electoral en el club, ¿todo esto afecta?

–En su día, ya di mi opinión. Ahora, circula mucha información alrededor de todos, a mí me afecta cero y espero que a los futbolistas tampoco. Intentaré que no les lleguen demasiados mensajes. Tomaron esa decisión, me parece fenomenal y les deseo que tengan suerte y que vaya bien. No me quiero meter, comenté que no era el momento por esto, porque nos estamos jugando la vida y hay información sin querer. De todos modos, no lo podemos poner como excusa, tenemos que estar centrado en el verde. Soy entrenador y estoy rodeado de gente que maneja información y alguna vez escucho algo, pero no tengo nada que ver, tomaron esa decisión y me parece fenomenal.