El Xerez DFC ultima los detalles de su cita ante el colista Coria en Chapín

El Xerez DFC ha entrenado este jueves en Chapín, escenario en el que el domingo (18:00) se enfrentará al colista Coria en un encuentro que debe sacar adelante para marcar territorio e intentar recuperar la plaza de play-off que perdió la pasada jornada con su derrota en La Palma (1-0). Para ello, debe vencer y esperar el tropiezo del Salerm Puente Genil o del Utrera, que en estos momentos le aventajan en uno y tres puntos, respectivamente. Los xerecistas tiene 32, por los 33 de los pontanos y los 35 de los sevillanos.

David Sánchez y sus futbolistas han perfilado detalles técnicos, pero el entrenador azulino se guarda sus cartas y no ha dado pistas sobre el once que pretende presentar ante el cuadro de David Feito. No suele hacer demasiadas variantes, pero en esta oportunidad podría introducir al menos tres. Beto Plaza y Carri regresan tras cumplir sus respectivos encuentros de sanción y es más que probable que los dos vuelvan a ser titulares, el madrileño en el lateral derecho en lugar de Marcelo Villaça y el chiclanero en la medular en detrimento o bien de Pablo González o de Teté. Ilias es otro de los que podría ser 'sacrificado', pero en Chapín su aportación está llamada a ser importante y lo normal es que repita.

Mientras, Rafa Parejo, que no pudo salir de inicio en La Palma por las molestias que arrastraba en un hombro tras lesionarse frente al Bollullos y que le impidieron jugar ante el Sevilla, ya está listo y también tiene todos los números en su haber para ser titular. En La Palma entró a la hora de juego por Javi Díez.

Antonio Oca es la incógnita, pero tiene complicado llegar a esta cita. Los técnicos no quieren forzarle y mucho menos teniendo en cuenta que Alberto Durán está al borde de la sanción y el lateral zurdo Beny continúa de baja por prescripción médica. Los azulinos volverán a entrenar este viernes, tienen sesión de vídeo y el entrenador ofrecerá su habitual rueda de prensa semanal a las diez de la mañana en Chapín.

Llamamiento a la afición

El club, que dedica este partido ante el Coria junto a la Fundación Xerecismo en Libertad a la asociación 'Proyecto por una sonrisa', ha vuelto a lanzar una promoción de entradas para buscar que Chapín registre un gran aspecto. Las localidades en todas las gradas para adultos cuestan cinco euros en venta anticipada y dos en Tribuna para menores de 14 años.

La entidad, a través de sus redes sociales, ha hecho un llamamiento a sus aficionados para que respalden a los futbolistas en esta cita que deben sacar adelante y los jugadores también han secundado el mensaje. "¡Que nadie falte este domingo! Tenemos un objetivo común. Pasamos lista", escriben.