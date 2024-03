"Los tres puntos en Córdoba son muy importantes, esperamos estar a la altura"

El Xerez DFC encara este domingo otro importante partido de cara a sus aspiraciones de amarrar cuanto antes el play-off y de luchar por la tercera plaza. Se mide este domingo (16:30) en el Arcángel al Córdoba B, un rival que aún tiene opciones de pelear también por la fase de ascenso, sabiendo que una victoria le daría un plus. El equipo se encuentra en un buen momento, ha perdido sólo un partido de los últimos 17 que ha disputado y encadena tres triunfos seguidos.

David Sánchez, técnico azulino, es optimista, pero a la vez se muestra cauto y no quiere pensar más allá del partido a partido. Elogia al rival y cree que les va a generar problemas, por eso pide el apoyo de los más de 200 azulinos que les van a acompañar.

–¿Cómo se encuentra el equipo de cara a esta importante cita?

–El grupo está bien, con muchas ganas, los jugadores saben que quedan pocos partidos, pocos puntos en juego y hay que seguir apretando. Nos vamos a medir a un buen rival, en un buen escenario, que nos viene bien a todos porque somos dos equipos que tratamos de tocar la pelota y de llevar el control. Creo que va a ser un encuentro bueno y difícil.

–¿Cómo espera a un Córdoba B que se está mostrando irregular?

–Quedan partidos suficientes como para que se puedan meter y pelearán a tope por sacar adelante este partido. Nos vamos a encontrar a un buen rival, que me gusta bastante. Aquí, en el Pedro Garrido, hubo una parte para cada uno y nos trataron de tú a tú. Va a ser difícil, pero estamos en una buena dinámica, veo al equipo bien física y mentalmente, fuerte y con ganas, aunque cada encuentro es un mundo. Espero que estemos a la altura y mostrar el nivel que estamos dando últimamente en el plano defensivo y ofensivo. Todo ello sería importante para estar cerca de la victoria. Son chicos jóvenes, dinámicos y con calidad. Sumar los tres puntos sería muy importante para dar otro saltito.

–Los resultados que han dado en esta jornada favorecen a su equipo, ¿ve más cerca la tercera plaza?

–La veíamos muy lejos hace un par de semanas y ahora está más cerca. De todos modos, nosotros no cambiamos el discurso, estamos centrados en los tres puntos del Córdoba, aunque es cierto que si ganamos nos ponemos a tres del Pozoblanco y nos distanciaríamos más del Utrera y del Puente Genil, que perdieron. Cuando falta tan poco, estás más pendiente de la clasificación, pero estamos centrados en el Córdoba B para dar otro paso al frente. Da gusto jugar en esos campos y hay que aprovechar todos los detalles.

–¿Los tres puntos significarían un paso casi definitivo de cara al play-off?

–Esto es fútbol y no nos podemos fiar, no lo hacíamos cuanto estábamos lejos ni ahora que estamos arriba. Quedan 24 puntos, aunque de ganar restarían 21 y tendríamos a los rivales a nueve. Esa es nuestra idea, pero me gusta ir partido a partido. Cuando se piensa en periodos más largos, no nos ha ido bien.

–La afición volverá a arropar al equipo...

–Para nosotros es muy importante, ya buscamos movimiento para el partido del Gerena. Este equipo, cuando los partidos son calientes, cuando hay ambiente, se viene arriba y es lo que necesitamos a partir de ahora. La afición siempre responde y nos toca a nosotros hacer un encuentro serio y estar concentrados ante un bien rival, que habrá momentos en los que nos someta. La cuarta victoria seguida nos daría mucha moral, nunca lo hemos hecho porque el Utrera lo impidió cuando empatamos en Chapín.