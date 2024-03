"Dimos un paso importante respecto a nuestros perseguidores"

El Xerez DFC le ha vuelto a tomar el pulso a la competición, colocado la velocidad de crucero, sumado tres triunfos seguidos, es cuarto (45 puntos) saca ya cinco unidades al Ceuta, quinto clasificado, y seis al Utrera, sexto. Sus opciones de disputar el play-off se han multiplicado y el triunfo de este domingo en Chapín ante el Espeleño (3-0) le han dado un plus.

David Sánchez, técnico azulino, se muestra satisfecho con la victoria, destaca el gran partido realizado por sus jugadores a todos los niveles, lamenta la quinta amarilla de Alberto Durán y se alegra del regreso de Oca, ya totalmente recuperado de su lesión muscular.

–Goleada y con buen juego, ¿se puede pedir más?

–Afrontaba el partido con un poquito de miedo. La pasada semana hubo parón, dimos días libres, ha jugado aquí la selección española y nos ha faltado ese día de día y en la jornada del sábado comprobamos como cualquier equipo le hace daño a cualquiera. El equipo se está convirtiendo en un conjunto fiable, ganador, que compite y que es capaz de mantener el nivel. Hicimos un partido muy completo, aunque ellos también tuvieron su ocasión para acercarse en el marcador. Estoy contento en todos los aspectos, competimos y lo que salieron del banquillo también sumaron. Cuando entro en el vestuario y huelo esa ilusión, esas ganas, ese compromiso y veo la familia que hemos logrado, pues es para estar orgulloso, pero también hay que tener los pies en el suelo. Queda mucho, restan 24 puntos, pero hemos dado un paso importante respecto a la gente que nos persigue.

–El triunfo tiene es doblemente importante por los resultados que se han dado, más cerca del tercero y más lejos del quinto...

–Hemos logrado la tercera victoria consecutiva con tres porterías a cero seguidas, con lo importante que eso es para nosotros. Además, la gente de arriba está teniendo más fortuna de cara al gol y defensivamente el equipo está bien y creciendo. Insisto en lo que he dicho otras veces, lo que más me gusta de mi equipo es que tiene margen de crecimiento. Nos hemos separado un poco de esa sexta posición y estamos más cerca de los tres de arriba, aunque están muy lejos por desgracia. Toca ahora celebrarlo un poco y a partir de mañana comenzar a preparar el partido ante el Córdoba B, que va a ser muy complicado, ante un bue filial, en un estadio que nos viene bien a los dos.

–Llega el tramo definitivo de la competición y después de mucho tiempo ha tenido a toda la plantilla disponible a excepción de Beny, ¿hasta qué punto es importante?

–Eso se nota porque aumenta la competitividad. Hemos podido elegir y hacer los cambios que queríamos. Durante la temporada nos ha faltado eso durante algunas jornadas. Ahora, como te duermas o no hagas buen partido, hay gente apretando desde atrás. Estoy muy contento con la gente que ha salido y con su actitud. Esa es nuestra fuerza. Si estamos cerca del objetivo no es por un nombre, es por el grupo, el Xerez Deportivo FC, que somos nosotros, desde el primero hasta el último. Quedan ocho partidos, 24 puntos, y estamos cerca.

–El domingo no podrá jugar Alberto Durán por sanción, pero sí estará Oca...

–Durán es una baja importante porque nos ha dado mucho desde que ha llegado y, gracias a Dios, hemos recuperado a Oca. Está bien, fenomenal, y por ahí estoy contento, aunque disgustado por la quinta de Durán. De todos modos, también tenemos ahí a Galafate, que ha venido a todos estos partidos convocado y cuando le ha tocado lo ha hecho bien. Iremos a Córdoba con el mejor once posible, saldremos a ganar, no a especular, un partido complicado.

–Juan Carlos Quero en su rueda de prensa ha comentado que veía al Xerez DFC como un rival potente y peligroso de cara al play-off porque va de menos a más y es uno de los equipos más en forma del grupo, ¿qué le dicen los elogios de los rivales?

–Todos los entrenadores rivales nos elogian, siempre es positivo que un profesional diga cosas buenas y te pones contento, pero aquí los protagonistas son los jugadores. Antes del partido se lo he vuelto a decir, son los protagonistas de todo. Nosotros somos herramientas para ayudarles y en los momentos malos he intentado ayudarles. El tiempo me está dando un poco la razón y quedan ocho partidos.