Levantá en Chapín que vale un play-off (3-0)

Domingo de Ramos y de palmas en Chapín. Levantá en el Municipal que vale un play-off. El Xerez DFC ha alzado el paso de forma definitiva a la voz de su capataz David Sánchez. Todos a una. El cuadro azulino ha endosado un 3-0 al Atlético Espeleño que bien pudo ser un resultado mucho más abultado. Los xerecistas abrieron la lata en la recta final de la primera parte con dianas de Carri y Teté y cerraron el tanteador en la segunda con un segundo tanto de Teté. Buen partido, con ocasiones, buen fútbol y lo que es mejor, excelentes sensaciones otra vez. Atrás ha quedado esa fase de dudas que tanto preocupaba al entrenador

Los tres puntos, unidos a los resultados de la jornada, permiten a los xerecistas afianzarse en la cuarta plaza con 45 puntos y tener muy encarrillada su clasificación para el play-off de ascenso. El quinto es el Ceuta B con cinco puntos menos (40) y sexto, el Utrera con 39. Por arriba, el tercero aún lo tiene lejos. El Pozoblanco acumula 51 unidades.

Pepe Rincón por Álvaro Garrido

David Sánchez no tiene demasiado donde elegir y le gusta tocar lo mínimo el once cuando las cosas funcionan. Con Pablo González aún renqueante por su lesión de rodilla y tras el brillante triunfo conseguido en el Antonio Puerta ante el Gerena (0-1) antes del parón, el técnico sólo introdujo un cambio en el once. Pepe Rincón apareció en la banda derecha en lugar de Álvaro Garrido.

El choque arrancó con un Xerez DFC con el monopolio del balón, pero al que le costaba llegar y un susto. A los cinco minutos, los visitantes reclamaron un posible penalti de Marcelo por empujón cuando Molina entraba en el área. El árbitro consideró que las manos sobre la espalda del lateral xerecista no eran tan claras como para decretar pena máxima.

Los azulinos lo intentaban una y otra vez con mucha paciencia y con continuas llegadas ante un rival impreciso, al que le costaba salir, pero que cuando lo hacia a la contra hacia trabajar a la zaga local y a un Matías Ramos como siempre sobresaliente. En el 19', el meta argentino estuvo muy acertado para atajar un balón suelto en un mano a mano con Mateo Montenegro tras un resbalón de Alberto Durán. Y justo después, un centro de Carri que buscaba a Marcelo lo mandó a saque de esquina la defensa.

Posesión máxima

La posesión era casi al cien por cien de los de David Sánchez, espesos a la hora de resolver ante un rival que daba la impresión que se disolvería en el momento en el que el Xerez DFC lograse abrir la lata. En el 26', Ilias recortó a Cristian Tena dentro del área y en esta oportunidad fueron los azulinos los que reclamaron penalti. Contacto hubo, pero el defensa retiró la pierna a tiempo y el extremo exageró la caída.

La primera opción clara clara para los azulinos llegó en el minuto 29. A base de insistir, un buen centro desde la izquierda de David León encontró a Teté, libre de marca. Al atacante le dio tiempo de controlar el balón con la derecha y de probar fortuna con la izquierda, pero su lanzamiento a puerta vacía se le marchó alto. Increíble la opción marrada.

Carri abre la lata

Superada la media hora, el Espeleño quiso ver la cara de Matías una vez más, en una acción que le costó la amarilla a Alberto Durán. Antes la había visto Hugo y el de Jédula no podrá jugar con el Córdoba B el próximo domingo. La falta lateral, tras una jugada de estrategia llevaba peligro, pero el árbitro decretó fuera de juego.

El crono avanzaba, el Xerez DFC mandaba, pero el gol se le resistía a un equipo que lo merecía por insistencia. Carri botó el quinto córner y Hugo remató bien de cabeza, pero con falta sobre Molina. Al final, de tanto ir a la fuente, el cántaro acabó rompiéndose. Un gran pase en largo de Marcelo desde la derecha a la espalda de la defensa lo recogió Pepe Rincón, que asistió al segundo palo para que Carri y Teté tocaran al placer. Finalmente, fue el chiclanero el encargado de mandar dentro el balón para hacer el primer gol del choque. 1-0. Minuto 34.

Teté, sublime (2-0)

Lo más complicado estaba hecho. Y el segundo tanto no tardó en llegar. Un Teté sublime anotó de vaselina. Vio al portero adelantado y golpeó el balón con el interior del pie derecho con una calidad extraordinaria. 2-0. Minuto 39. Todo era cuestión de tiempo y con el marcador ya claramente a favor, cambió el panorama. Antes del descanso, Adriano buscó el disparo, pero Matías seguía a lo suyo.

Oca por Durán

El segundo tiempo arrancó con un cambio en el Xerez DFC. Alberto Durán se quedó en la caseta y dejó su puesto a Oca, que reaparecía meses después. Nada más ponerse el balón en juego, quedó patente sobre el verde que los de David Sánchez tenían hambre y quería más. El 2-0 era escaso botín.

Los azulinos apretaron, no bajaron la intensidad frente a un rival desubicado y casi entregado. Teté buscó el segundo en su cuenta particular con un disparo que rechazó el portero (46') y minutos después, tras una acción entre Ilias y Carri tampoco acertó.

Doblete de Teté (3-0)

La firma al tercero de la mañana se lo puso un Teté con ganas y cuajando uno de sus mejores partidos como azulino. El atacante sevillano mandó dentro otra vez con una calidad sublime, con bicicleta incluida, una asistencia del canterano Pepe Rincón. 3-0. Minuto 54.

Oca también quiso unirse a la fiesta con un buen remate de cabeza tras un córner, pero se le marchó alto (52') y un cabezazo de Rafa Parejo después de un saque de esquina en el 58, lo despejó con apuros un Rafa muy inspirado. La grada disfrutaba y lo jugadores en el campo, también. Teté acarició el hat-trick antes de abandonar el verde y Pepe Rincón, también.

Con todo resuelto, David Sánchez agotó todos los cambios y dio minutos a jugadores menos habituales. La gran sorpresa fue Pablo González, que también reapareció tras dejar atrás su lesión de rodilla. El final fue un alivio para el Espeleño, que se marchó con un 3-0 que bien pudo ser una goleada mayor, mientras que los xerecistas se quedaron con la impresión de haber perdonado.