David Sánchez: "He visto los ojos de los chicos y sabía que el play-off no acababa hoy"

-¿Qué sensaciones le deja este empate que vale una clasificación?

-De los últimos partidos es del que más contento me he ido porque creo que el fútbol, por ocasiones, no ha sido fútbol con nosotros, hemos tenido bastantes para habernos adelantado y en la que han tenido antes del descanso en un saque de portería le cae a Abraham, que es el máximo goleador, y la ha metido. Pero yo hoy al equipo, si no hubiéramos pasado, no le podía decir nada. El equipo ha hecho una primera parte muy buena, en el minuto cinco ya habíamos tenido dos muy claras y creo que el portero de ellos ha sacado situaciones muy buenas. Cuando he entrado a dar la charla en el descanso lo he visto en sus ojos, que iban a darle la vuelta a la situación, han hecho piña y sabía que el play-off no se acababa hoy.

-...

-Mos ha venido bien empatar rápido y después sufriendo, lo que es un play-off. Como entrenador se sufre mucho más. Le damos la enhorabuena al Pozoblanco porque nos ha hecho una eliminatoria muy difícil, ha estado todo el año tercero. Han sido dos guerras brutales, pero contento de mi equipo y muy orgulloso del trabajo que han hecho todos. Hemos acabado con Jaime, Beto, Chaves... no es fácil salir en esos pocos minutos y han competido muy bien.

-¿Ha pasado el equipo una nueva prueba de madurez?

-Sí, pero llevamos varias. En Gerena fuimos 0-1 y aguantamos, en Ceuta también. El equipo ha madurado bastante. Yo nunca me he quejado, pero la baja de Martínez nos hace daño, la de Carri hoy es muy importante, pero no nos quejamos y ponemos a los que creemos mejores para el partido. Estoy muy contento con Cheikh, ha tenido tres ocasiones claras; y con Durán por la baja de Martínez. El equipo ha hecho piña, todo el mundo lo ve. Hay cosas que mejorar, les diría que hay que darle más importancia a situaciones de gol, sé que sienten no meterlas, pero visualmente hay que darle importancia porque ha habido ocasiones para adelantarnos y al final te mete en una complicación.

-El rival en la siguiente eliminatoria es el Ceuta B. ¿Qué le parece?

-La sensación es que nadie quería al Ceuta B. Es una plantilla muy equilibrada y sin la presión que a lo mejor tenía el Lucena o nosotros. Nos enfrentamos a un buen equipo y a preparar el partido, el primero allí y espero que vengan muchos aficionados a apoyarnos. Creo que es el rival que nadie quería porque no tienen esa presión de tener que pasar y esos equipos son jodidos, va a ser una eliminatoria muy dura.

-Ilias ha sido protagonista en la eliminatoria con dos tantos. ¿Qué le pide además de goles?

-A Ilias le pido mucho. Hoy me ha faltado mucho de él. Ha marcado el gol, perfecto, además una jugada que la trabajamos mucho; pero en la primera parte ha tenido casi dos contra el portero y no ha tomado una buena decisión, después en la segunda un balón solo cuando tenía a Pablo al lado y no se la ha dado por regatear hasta el final y llegar hasta la línea, una jugada que hacía mucho cuando llegó y que le hemos demostrado que hay que meterla antes al área y que no hace falta llegar hasta la línea de cal. Pero estamos contentos con Ilias, ahí están los minutos, ha mejorado mucho y es normal que cometa errores porque es joven. Creo que si hubiera estado más acertado el resultado habría sido más favorable. Ha marcado tres goles y es importante para nosotros, pero le exigimos mucho más porque el día que tome mejores decisiones va a ser importante en el fútbol.

-Carri se ha caído del equipo titular a última hora, Teté y Durán han acabado con molestias, no puede contar ya con Álvaro Martínez. ¿Está pasando factura tanto desgaste físico?

-Sí, es una temporada larga, te metes en play-off, estamos perdiendo jugadores importantes a los que intentamos cuidar entre semana. Carri tiene un 99,9 por ciento de llegar a Ceuta, hoy podría haber jugado pero tenía una molestia y no queríamos que fuese a más. Empezamos el 24 de julio, mucha presión y es normal, esperemos recuperar al mayor número de jugadores para la semana que viene.