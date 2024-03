David Sánchez renovará de forma automática por el Xerez DFC si entra en play-off

El Xerez DFC se ha afianzado en el último mes de competición en los puestos de play-off y está en el camino correcto para lograr su objetivo, pelear por volver a dar el salto a Segunda RFEF. El cuadro azulino se ha colocado cuarto en la tabla con 42 puntos y le saca tres a quinto y sexto, Ceuta B y Utrera, respectivamente, con 39. Los puestos de ascenso directo se le quedan demasiado lejos a falta de sólo nueve jornadas para el final de la competición. El líder es el Xerez CD con 56 unidades y el segundo, el Ciudad de Lucena, con 54.

David Sánchez es el patrón de la nave y cuando llegó al club el pasado verano seguro que no imaginó que antes del final de curso ni el director deportivo que apostó por él, Edu Espada, ni los dirigentes que le dieron el visto bueno a su contratación ya no estarían debido a la convocatoria. El máximo responsable de la parcela deportiva trabajó sólo ocho meses para la entidad y su paso por el club, convulso.

El entrenador sevillano aterrizó en el club azulino el pasado mes de julio procedente del filial del Murcia con un único objetivo, dar el salto de categoría. Asumió el reto desde el mismo día que se presentó y ya dijo que "quiero un Xerez DFC que sea ofensivo y protagonista" en los partidos. Lo que tampoco esperaba es que la plantilla se le quedara justa, que Edu Espada durase tan poco en la entidad y que los problemas económicos apareciesen a la hora de reforzar al equipo.

Sánchez, de todos modos, cuando estampó su firma como xerecista incluyó en su contrato una cláusula de renovación automática en caso de entrar en play-off y está cerca de lograrlo.

Su continuidad, además, en el caso de conseguir el objetivo no está cuestionada por ninguna de las dos candidaturas que concurren a las elecciones de la entidad el próximo jueves 21 de marzo. Otra cosa bien distinta es la decisión que el preparador tome al final de campaña.

'Queda Mucho por Sentir', candidatura encabeza por Sebastián Alonso, cuenta para la parcela deportiva con Antonio Bello y al exazulino le gusta el técnico. En los planes de su grupo entra, como es normal, mantener una reunión con él en el caso de salir elegidos para conocer de primera mano sus inquietudes y sus intenciones.

En el caso de 'Todo X Ti', la opción de Paco González, Guille Escribano sería el director deportivo y apoyan abiertamente la continuidad del técnico por su forma de trabajar, gestionar el vestuario y por su confianza en la cantera.

Y es que dar protagonismo a la cantera y jugadores de la zona es uno de los puntos en los que las dos candidaturas coinciden en la parcela deportiva. Eso sí, las propuestas son diferentes. González aboga por llevar al equipo a Primera RFEF durante su mandato en el caso de salir elegido y Alonso es más cauto y, sin renunciar a nada, apuesta por ir paso a paso.